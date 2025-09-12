Mettez votre PC à niveau : Windows 11 Pro pour 19€ et Windows 10 LTSC pour 10€ seulement !

Bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 30 % sur les logiciels déjà en promotion grâce au code promo TOMS25 et obtenez Windows 10 LTSC pour 10 €, Windows 11 Pro pour 19 € ou encore la suite Office 2016 Professional complète pour seulement 26 € sur VIP-URCDKEY.com.

A moins que vous ne viviez dans une grotte loin de toute civilisation, vous devez savoir que les jours de Windows 10 sont comptés. En effet, dès le 13 octobre prochain Microsoft cessera de supporter Windows 10. Cela signifie ne plus bénéficier d’aucune mise à jour de sécurité, ce qui peut s’avérer particulièrement risqué.

S’offrir une clé pour Windows 11 peut donc à présent revêtir un caractère d’urgence, surtout s’il s’agit de ne débourser pour cela que 19€ grâce à l’offre de VIP-URcdkey avec le code TOMS25 ! Précisons que toutes les clés proposées sont authentiques et valables à vie.

Passer à Windows 11 signifie profiter d’une interface moderne, d’un multitâche fluide et d’outils basés sur l’IA, conçus pour les professionnels, les créatifs et les travailleurs hybrides d’aujourd’hui.

Vous préférez la stabilité aux fonctionnalités tape-à-l’œil ? Windows 10 LTSC privilégie la fiabilité, sans applications ni mises à jour inutiles. Il est parfait pour les environnements professionnels, les appareils plus anciens ou tout utilisateur qui apprécie le contrôle.

👍 Les atouts de Windows 11

Le principal atout réside dans une ergonomie revue et simplifiée plus agréable et plus efficace. Le menu Démarrer a été repensé pour être plus personnalisable, les coins des fenêtres ont été arrondis pour rendre l’interface plus agréable. Des fonctionnalités comme Snap Layouts et Snap Groups font leur apparition et facilitent l’organisation des fenêtres tandis que la fonction Desktops virtuels, permettant de séparer travail, loisirs et projets personnels.

Côté performance, Windows 11 est optimisé pour une meilleure réactivité, une gestion efficace des ressources et une compatibilité renforcée avec les processeurs récents. L’intégration de DirectStorage et Auto HDR améliore considérablement l’expérience de jeu vidéo, en tirant parti du matériel le plus récent.

La sécurité est également renforcée grâce à des exigences matérielles (comme le TPM 2.0), assurant un environnement plus fiable face aux menaces. L’OS bénéficie aussi d’une intégration fluide avec Microsoft Teams pour la communication et d’un accès simplifié aux applications Android via le Microsoft Store (en partenariat avec l’Amazon Appstore).

🧘‍♂️ Windows LTSC, le plus stable de tous les Windows

Si tout cela vous laisse indifférent et que votre objectif est avant tout une fiabilité à toute épreuve, Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel ou canal de maintenance à long terme) est peut-être la réponse à votre problématique.

Cette version de Windows se destine entre autres aux environnements sensibles (banques, santé…) où la stabilité se doit d’être assurée. Afin de ne pas subir de perturbations, le système ne reçoit que les mises à jour de sécurité nécessaires. Windows LTSC existe en version Windows 10 adaptée aux PC les plus anciens ou en version Windows 11. Le support est garanti 10 ans (5 ans de support standard + 5 ans de support étendu).

🧐 Comment installer et activer les logiciels achetés ?

Pour une licence Windows

Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur, saisissez la clé Windows fournie par VIP-URcdkey dans la section “Activation” et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour configurer Windows.

Pour un pack Office

Rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, sélectionnez la version d’Office que vous avez choisi et donnez la clé d’activation lorsque cela vous sera demandé. Il n’y a plus qu’à suivre les instructions à l’écran pour compléter l’installation.

Comment télécharger et installer Windows LTSC

Achat de la licence sur VIP-URCDKEY (sans oublier le code TOM25)

Téléchargement de l’ISO :

LTSC 2021 : archives fiables telles que Archive.org

LTSC 2024 : disponible via Volume Licensing (ou des liens miroirs fiables si vous êtes un expert en informatique)

Création d’une clé USB bootable à l’aide d’outils tels que Rufus

Installation et saisie de la clé d’activation envoyée par VIP-URCDKEY.

