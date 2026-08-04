GTA 6 devait avoir un concurrent chinois, finalement, le studio jette l’éponge

Un concurrent chinois à GTA 6 ? C’était ce qui était prévu par Tencent, jusqu’à l’annulation pure et simple du projet, après 300 millions de dollars jetés par les fenêtres.

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Tencent aurait mis fin au développement de Last Sentinel, son jeu vidéo en monde ouvert au cadre cyberpunk, qui devait concurrencer la série Grand Theft Auto de Rockstar. Le projet, développé au sein du studio Lightspeed LA basé à Los Angeles, aurait mobilisé plus de 300 millions de dollars sur plus de six ans. Environ 80 développeurs ont été licenciés cette semaine.

Une annulation que Tencent conteste

Si Bloomberg News affirme que le projet est effectivement mort, Tencent de son côté conteste les informations faisant état d’une annulation.

Lightspeed LA a néanmoins confirmé les licenciements, les justifiant par un “changement de direction créative et de développement” intervenu à la suite de “vastes évaluations internes et de sessions de test”.

Des signaux négatifs accumulés depuis plusieurs années

L’arrêt du projet n’était pas totalement imprévisible. Le jeu avait été présenté avec une bande-annonce lors des Game Awards en 2023, mais le studio n’avait depuis montré aucune séquence de gameplay au public, malgré plus de six ans de développement. Des tests internes menés début 2026 auraient par ailleurs généré des retours majoritairement négatifs, ce qui aurait pesé lourd dans la décision finale.

Selon Bloomberg, le développement a été marqué par plusieurs difficultés tout au long de ces six années. Le style de management du studio aurait notamment été qualifié de “clivant” par des personnes en interne. Des professionnels du secteur estiment par ailleurs qu’une équipe de quelques centaines de développeurs seulement aurait eu du mal à produire un concurrent crédible à GTA.

Le studio reste en activité sur un nouveau projet

Lightspeed LA n’est pas fermé pour autant. Les employés restants ont été repositionnés sur un projet en monde ouvert non annoncé, placé sous la direction du directeur créatif Todd Papy. Une partie du code et des éléments de gameplay de Last Sentinel pourraient être réutilisés dans ce nouveau jeu, ainsi que dans d’autres titres de Tencent.

Lightspeed LA avait été fondé en 2020, rattaché à LightSpeed Studios, dont le siège se trouve à Shenzhen. Sa direction avait été confiée à Steve Martin, ancien responsable de Rockstar San Diego. Le studio avait pour mission de développer un jeu sandbox en monde ouvert mettant en scène une protagoniste féminine, avec le vol de véhicules comme thématique centrale, dans la lignée de GTA, Saints Row, Cyberpunk 2077 ou Watch Dogs 2.

Un bilan difficile pour les studios nord-américains de Tencent

Last Sentinel n’est pas le seul projet nord-américain de Tencent à avoir connu des difficultés. TiMi Montréal, studio fondé par le groupe TiMi Studio de Tencent pour développer des jeux AAA à destination des audiences occidentales, a fermé ses portes plus tôt cette année après cinq ans d’activité sans avoir sorti le moindre jeu original. Team Kaiju, autre studio basé à Los Angeles, avait lui aussi fermé en 2023 après l’annulation d’un projet qui n’avait jamais été annoncé publiquement.