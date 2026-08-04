Fini l’exclusivité ? Microsoft demande à Apple un copier-coller entre Windows et iPhone

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Microsoft a soumis une demande formelle à Apple pour permettre aux utilisateurs de copier et coller du contenu entre des PC Windows et des appareils Apple. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), la réglementation européenne qui oblige Apple à ouvrir ses plateformes à davantage de compatibilité avec des services tiers.

Une demande rendue possible par la législation européenne

Pour se conformer au DMA, Apple a mis en place un formulaire de demandes d’interopérabilité, accessible aux développeurs et entreprises qui souhaitent une meilleure compatibilité avec les appareils de la marque. C’est via ce portail que Microsoft a formulé sa requête, visible par les développeurs travaillant sur des produits compatibles Apple.

La fonctionnalité souhaitée par Microsoft ressemblerait au Universal Clipboard, qui permet déjà de copier-coller du contenu entre iPhone, iPad et Mac. Concrètement, un utilisateur pourrait copier du texte ou d’autres contenus pris en charge sur son iPhone et les coller directement sur un PC Windows, et inversement.

Un fonctionnement en arrière-plan

Microsoft demande également que cette synchronisation fonctionne de manière fluide en arrière-plan, ce qui représente une différence notable par rapport au fonctionnement actuel. Aujourd’hui, les applications tierces ne peuvent accéder au presse-papiers qu’au premier plan, et uniquement après que l’utilisateur a accordé manuellement l’autorisation à chaque action de copier-coller.

Selon la solution envisagée par Apple, un appareil associé comme un PC Windows pourrait accéder au presse-papiers d’un appareil Apple de manière continue, après l’affichage d’une fenêtre de consentement présentée une seule fois à l’utilisateur.

Un calendrier qui s’étend jusqu’en 2028

Apple reconnaît que la mise en œuvre de cette fonctionnalité représenterait un chantier conséquent. La société estime que le développement prendrait plus d’un an et ne s’achèverait probablement pas avant fin 2027, une phase de beta développeurs devant suivre. Un lancement public avant 2028 semble donc peu probable.

Par ailleurs, la demande de Microsoft concerne uniquement les pays de l’Union européenne. Apple n’a donc aucune obligation d’étendre cette fonctionnalité au reste du monde, et rien n’indique pour l’instant qu’elle le ferait.