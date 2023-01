Skyblivion, le remake d’Oblivion dans Skyrim, montre plus de 4 heures de 30 de gameplay

Cette semaine, les développeurs de Skyblivion, un remake de The Elder Scrolls IV : Oblivion dans le moteur de Skyrim auquel nous avions consacré une actu en janvier 2021, ont publié deux vidéos. La première, mise en ligne en début de semaine, renseigne la date de sortie de ce mod ambitieux : ce sera 2025. Autant dire qu’il va falloir patienter encore patienter quelques mois. La seconde vidéo, postée avant-hier, dure plus de 4h30. Elle montre autant de temps de gameplay et donne donc un aperçu pour le moins exhaustif de l’état actuel du projet.

L’équipe écrit en commentaire de sa dernière vidéo : « Oblivion refait dans le moteur Skyrim. Refaire Oblivion dans le moteur Skyrim est ce que nous avons entrepris lorsque nous avons lancé le projet Skyblivion. Créer des jeux prend du temps, et cela est d’autant plus vrai pour un projet bénévole de la taille d’un jeu AAA qui demande des années de travail à une équipe de développeurs à plein temps. Quoi qu’il en soit, nous aimerions vous informer que Skyblivion est dans un état tel que nous pouvons promettre une sortie en 2025 au plus tard. Nous espérons qu’avec votre soutien, nous pourrons terminer les dernières étapes […], et peut-être même devancer le calendrier que nous nous sommes fixé ». D’ailleurs, l’équipe accueille toujours de nouveaux talents.

Les meilleurs jeux de rôle (RPG et MMORPG) de tous les temps

Pour faire découvrir Oblivion au plus jeunes… et redécouvrir aux moins jeunes

Avec Skyblivion, l’équipe souhaite faire découvrir Elder Scrolls IV : Oblivion « à une nouvelle génération de joueurs et le faire redécouvrir aux fans de longue date de la série ». Skyblivion prendra la forme d’un mod téléchargeable pour Skyrim. Il serait disponible pour la version Legacy et Special du jeu de Bethesda. Bon, d’ici 2025, nous avons le temps de le voir venir.

Source : Skyblivion