Skyblivion se montre dans une vidéo d’une vingtaine de minutes

Si vous appréciez la série The Elder Scrolls, les noms de Skyblivion et Skywind ne vous sont certainement pas étrangers. Ces mods, conçus par une communauté de fans, visent à recréer Oblivion et Morrowind respectivement sous le moteur de Skyrim. En août dernier, Skywind s’était illustré dans une vidéo de 16 minutes. Au tour de Skyblivion de faire de même, dans une séquence de type carnet des développeurs.

Durant les premières minutes, l’équipe expose certains éléments comme les paysages ou l’interface utilisateur. Pour ceux qui souhaitent voir directement du gameplay, ça se passe à 10:56.

Des années de travail

Actuellement, les développeurs se concentrent sur la création de Cyrodiil. Ils promettent un mod à la carte une fois finalisé, qui permettra aux utilisateurs de choisir les améliorations qu’ils souhaitent utiliser. Malheureusement, aucune date de lancement n’est annoncée ; en tout cas, Skyblivion n’est pas abandonné.

Source : DSOGaming