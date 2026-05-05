Moins de RAM et peut-être plus cher : le Pixel 11 ferait face à un contexte difficile

D’après des fuites non confirmées, Google pourrait lancer le Pixel 11 avec une quantité de RAM inférieure à celle de la génération actuelle, conséquence directe d’une pénurie qui touche l’ensemble du marché électronique et qui fait déjà bouger les prix chez plusieurs fabricants.

Photo : OnLeaks / AndroidAuthority

La prochaine génération de smartphones Google pourrait arriver avec moins de mémoire vive que ses prédécesseurs. En cause : une pénurie de RAM qui touche actuellement l’ensemble du secteur électronique.

Retour de 12 Go à 8 Go de RAM ?

Selon des informations publiées par le leaker MysticLeaks et relayées par Android Headlines, le Pixel 11 de base pourrait être commercialisé avec seulement 8 Go de RAM, contre 12 Go pour le Pixel 10 actuel. Une réduction notable qui concernerait le modèle d’entrée de gamme de la série, dans un contexte compliqué pour la mémoire vive.

Les versions Pro ne seraient pas épargnées. Le Pixel 11 Pro, le Pro XL et le Pro Fold pourraient également proposer une configuration à 12 Go de RAM en point de départ, là où les modèles équivalents actuels débutent à 16 Go. Des versions 16 Go resteraient disponibles, mais l’ajout d’options moins bien dotées laisse supposer que ces configurations haut de gamme pourraient faire l’objet d’une hausse de prix.

L’écran et l’appareil photo s’améliorerait

Ces fuites mentionnent toutefois des améliorations sur d’autres points, notamment du côté des appareils photo et de la luminosité des écrans pour les modèles Pro.

Google n’est pas le seul concerné. Samsung envisage également de revoir ses prix à la hausse pour des raisons similaires. La pénurie de RAM dépasse d’ailleurs le seul cadre des smartphones : les consoles portables de jeu et les cartes Raspberry Pi sont elles aussi touchées par des hausses de prix et des révisions de caractéristiques techniques.

Ces informations sont issues de sources non officielles et restent à confirmer par Google.