Test SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : la nouvelle référence des casques gamer haut de gamme

SteelSeries jette un pavé dans la mare avec un casque très haut de gamme, le Arctis Nova Pro Omni. Le fabricant n’en est pas à son coup d’essai, c’est le second casque le plus cher de la marque. Alors, la promesse tient la route ?

© Tom’s Hardware

Pour fêter ses 25 ans, SteelSeries n’y va pas par quatre chemins. La marque danoise a sorti le Arctis Nova Pro Omni, un casque sans-fil haut de gamme qui se positionne comme l’héritier direct du Nova Pro Wireless. Il emprunte toutefois quelques innovations apportées par le Nova Elite. Au programme : audio Hi-Res sans-fil 24 bits / 96 kHz, technologie OmniPlay capable de mixer jusqu’à quatre sources audio simultanément, double batterie hot-swap pour une autonomie virtuellement illimitée, ANC hybride à quatre micros et un nouveau micro ClearCast Pro avec réduction de bruit IA embarquée. Pari réussi ? On a fouillé chaque recoin de ce casque pour le savoir.

9/10 SteelSeries Arctis Nova Pro Omni 399.99€ Voir le verdict Excellente qualité audio

Technologie OmniPlay

Connectivité multi-plateformes grâce au GameHun

Autonomie "infinie"

Confort excellent

Spatialisation très précise De plastique, du plastique et encore du plastique

Pas de batterie tampon

Coussinets en similicuir qui peuvent tenir chaud

Risque d'égarer les plaques magnétiques latérales

Quel est le prix du Arctis Nova Pro Omni ?

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni est le second casque le plus cher de chez SteelSeries. En effet, ce dernier est commercialisé au tarif de 399,99€, soit environ 250€ de moins que le Nova Elite.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni : la fiche technique

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni arrive avec une fiche technique assez impressionnante, surtout niveau qualité sonore et précision audio. Voici ses caractéristiques complètes :

Compatibilité : PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, iPhone, Android, Meta Quest

PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, iPhone, Android, Meta Quest Logiciel : SteelSeries GG

SteelSeries GG Connectivité : 2,4 GHz, Bluetooth

2,4 GHz, Bluetooth Réponse en fréquence : 10 Hz à 40 kHz

10 Hz à 40 kHz Impédance : 38 Ω

38 Ω Sensibilité : 98 dBSPL/mW à 1 kHz

98 dBSPL/mW à 1 kHz Taille des transducteurs : 40 mm

40 mm Matériau des coussinets : Similicuir

Similicuir Autonomie : Jusqu’à 30 heures par batterie

Jusqu’à 30 heures par batterie Poids : 339 grammes

Design : du haut de gamme décevant

Les utilisateurs qui connaissent déjà la gamme Nova sont en terrain connu. Le Nova Pro Omni reprend le style des autres casques de la marque. Son arceau suspendu, ses coussinets assez larges, ses plaques d’écouteurs magnétiques et amovibles, le tout offrant une finition globale assez sobre.

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Quand on regarde ce casque, on peut se demander s’il s’agit d’un Nova Pro Omni, ou d’un Nova Pro Wireless, les deux n’étant pas vraiment de la même génération. Trois couleurs sont disponibles au lancement, du noir, du blanc, ainsi que le nouveau “bleu nuit” du fabricant. Nous avons eu la version noire en test.

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Mais c’est là que la première déception se fait sentir. Un casque tout en plastique, avec une qualité certes soignée, mais l’usage de plastique à outrance ne reflète pas les 400€ que l’on dépense pour se l’offrir. Si l’arceau intègre une bande métallique, naturellement, le toucher fait un peu “jouet de luxe”, mais face au tarif demandé pour se l’offrir, on aurait aimé retirer le côté jouet.

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Sur le côté, les plaques magnétiques se retirent, pour révéler d’un côté, un port USB-C pour une charge directe, et de l’autre, un emplacement pour une batterie. Il est possible de changer la batterie à la volée sur ce casque, ce qui est très pratique pour les longues sessions de jeu.

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Côté contrôles, tout est sur l’écouteur gauche. Le bouton d’alimentation, le switch pour couper le micro, la molette du volume, d’ailleurs enfin habillée d’aluminium, ainsi que le port Jack 3,5 mm et le micro rétractable. L’écouteur droit se contente d’un seul et unique bouton pour le Bluetooth.

Avec 339 grammes sur la balance, le casque reste plus léger que le Elite, et que pas mal de modèles concurrents. On retrouve dans le pack :

Le Arctis Nova Pro Omni

Le GameHub

Deux batteries

Deux câbles USB-C vers USB-A

Une bonnette antipop pour le micro

Le cœur du système, c’est le GameHub. Cette station de bureau, compacte, intègre un écran OLED, une molette de contrôle, un bouton tactile, ainsi qu’un emplacement de charge pour la seconde batterie.

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L’arrière est également pas mal fourni, avec trois ports USB-C, ainsi qu’une entrée Jack 3,5 mm, et une sortie par la même occasion. Avec ces trois connecteurs USB-C, on peut maintenant connecter un PC, une PS5 et une Xbox, par exemple, sans jamais avoir à débrancher des câbles pour les rebrancher ailleurs. La compatibilité Xbox native, sans version dédiée du casque, est l’une des grandes promesses tenues ici.

Une qualité audio impeccable, sans fil

C’est le plus grand point fort de ce casque. Les transducteurs néodyme de 40 mm de diamètre, sont certifiés Hi-Res Wireless en 24 bits / 96 kHz aussi bien sur la liaison 2,4 GHz que sur Bluetooth. Une chose encore très rare dans le segment. La plage de fréquences annoncée s’étend de 10 Hz à 40 kHz, et le résultat à l’écoute est à la hauteur de la fiche technique.

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Le rendu par défaut privilégie la clarté et l’équilibre plutôt qu’une signature artificiellement boostée dans les graves. Les basses sont présentes, texturées, avec un bon impact dans les sub-bass pour les musiques électroniques, le hip-hop ou les bandes-son de jeu, sans jamais déborder sur le médium. Ce dernier est propre et plutôt en avant, ce qui rend justice aux voix, aux guitares, aux dialogues.

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En jeu, le casque excelle. La spatialisation est précise, la séparation gauche-droite très lisible, et le rendu directionnel suffisamment fiable pour faire la différence en compétitif. Sur les FPS, on capte facilement les pas, les rechargements, les indices environnementaux, même contre des adversaires utilisant des perks de furtivité. Sur des jeux plus immersifs et cinématiques, la combinaison entre rendu équilibré, ANC efficace et belle restitution des détails crée un vrai sentiment d’enveloppement.

Tout le confort d’un casque haut de gamme

C’est un autre gros point fort de ce casque, et du fabricant en général. Le Nova Pro Omni ne déroge pas à la règle, il est très confortable.

L’arceau suspendu en silicone doublé de tissu répartit très bien la pression sur le crâne, les coussinets sont profonds et bien rembourrés. Avec ses 339 grammes, le casque se fait oublier sur des sessions longues, même pour les porteurs de lunettes.

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Les coussinets en similicuir offrent une excellente isolation passive et un bon enveloppement de l’oreille, indispensable pour profiter pleinement de l’ANC.

Deux nuances à apporter cependant. La force de serrage peut paraître un peu prononcée à la sortie du carton, surtout si vous avez une grande tête. La bonne nouvelle, c’est qu’elle se détend visiblement après quelques jours d’usage.

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La seconde nuance concerne les coussinets en similicuir : peu respirants par nature, ils ont tendance à faire chauffer les oreilles lors de très longues sessions, ce qui peut devenir gênant en été ou dans une pièce mal ventilée. Un second jeu de coussinets en mesh ou en gel aurait été un vrai plus à ce niveau de prix.

Logiciel et contrôles

C’est ici que le Nova Pro Omni déploie sa plus grande arme : OmniPlay. Le principe : le GameHub vous laisse mixer simultanément jusqu’à quatre sources audio. Concrètement, vous pouvez avoir un PC connecté en USB-C, une console (PS5, Xbox ou Switch) sur un autre port USB-C, votre téléphone apparié en Bluetooth pour les notifications et les appels, et même un baladeur ou un troisième système sur le dernier port USB-C ou en line-in. Tout cela en simultané.

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L’ergonomie au quotidien est superbe. L’écran OLED du GameHub affiche en temps réel le niveau de batterie du casque et celui de la batterie en charge dans la station, le mode ANC actif, la source sélectionnée, le niveau micro. La molette est désormais crantée pour un meilleur retour tactile. Plus besoin de plonger dans un menu logiciel pour les ajustements courants, un atout majeur pour les utilisateurs console.

L’écosystème fonctionne via SteelSeries GG sur PC et Mac, et via l’application Arctis Companion sur smartphone.

Autonomie : vraiment illimitée ?

Le système Infinite Power System est l’un des plus malins du marché. Le casque embarque une batterie de 700 mAh, et une seconde batterie identique se recharge en permanence dans le GameHub. Quand celle du casque est vide, vous l’échangez en quelques secondes. Toutefois, une petite réserve : contrairement au Nova Elite qui dispose d’une batterie tampon interne, le Nova Pro Omni s’éteint puis se rallume pendant le swap. C’est mineur, mais à signaler.

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SteelSeries annonce jusqu’à 30 heures par batterie. Les tests menés convergent autour de 28 à 33 heures par batterie en utilisation réelle, selon que l’ANC ou le mode transparence soient activés ou non.

Cumulées avec la seconde batterie, on tutoie facilement la soixantaine d’heures effectives, et avec une rotation rigoureuse, vous ne rechargerez jamais le casque par USB-C : la session de jeu peut durer indéfiniment.

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La charge rapide est de la partie : un branchement de 15 minutes suffit à offrir environ 4 heures d’écoute, ce qui constitue un filet de sécurité bien pensé en cas d’oubli. Pour changer la batterie, il faut retirer le cache magnétique de l’écouteur, un cache qui peut, en théorie, se perdre.

Notre verdict