GTA 6 : l’enfer des coulisses enfin révélé par des employés à bout de force

À quelques mois de la date de lancement prévue le 19 novembre, des employés de Rockstar Games témoignent de conditions de travail éprouvantes, entre heures supplémentaires non rémunérées et impact sur la santé mentale.

Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 approche, des témoignages publiés sur la plateforme Glassdoor décrivent une période de crunch intense au sein des studios de Rockstar Games. Ces avis, rédigés de manière anonyme par des employés vérifiés, ont été mis en ligne fin avril et début mai 2026.

Des avis contrastés, mais des signaux préoccupants

Le premier avis, publié le 30 avril par un ancien testeur basé à Washington DC, attribue la note maximale de 5 étoiles à Rockstar. Il salue notamment le niveau technologique du studio, tout en mentionnant des « journées chaotiques » et un « crunch difficile à vivre ».

Le second témoignage, posté le 1er mai, est nettement plus critique. Son auteur, un analyste QA travaillant au bureau de Rockstar India, situé à Bengaluru, note l’entreprise 2 étoiles sur 5. Il intitule son avis : « Des projets passionnants, mais une charge de travail et des attentes irréalistes ».

Dans le détail de son témoignage, il confirme avoir travaillé sur GTA 6 et décrit plusieurs problèmes concrets : des heures supplémentaires effectuées sans compensation financière, un rythme de travail qu’il qualifie d’épuisant depuis plusieurs semaines, et des collègues contraints de travailler jusqu’à 3 heures du matin après avoir déjà effectué leur journée normale. Il mentionne également des délais jugés irréalistes, des tâches censées demander cinq à six mois devant être bouclées en deux à trois mois, et dit ne pas avoir obtenu de réponse satisfaisante de la direction lorsqu’il a exprimé ses difficultés.

Dans sa section de conseils à la direction, il écrit :

« J’ai apprécié travailler ici l’année dernière, mais ces dernières semaines ont pesé sur ma santé mentale. Soyez plus indulgents avec nous, nous sommes humains nous aussi. »

Un contexte sous pression

Ces témoignages interviennent dans un contexte de forte tension autour de la date de sortie du jeu. La semaine dernière, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, avait écarté les rumeurs de nouveau report, allant jusqu’à plaisanter sur le fait que de nombreux joueurs prendraient un jour de congé maladie le 19 novembre pour profiter du jeu dès sa sortie. GTA 6 a déjà été repoussé à deux reprises, et les deux sociétés semblent déterminées à tenir cette date coûte que coûte.

La question de la rémunération des heures supplémentaires soulève par ailleurs des interrogations, notamment compte tenu des moyens financiers du groupe. Depuis 2019, Rockstar a consacré près de trois milliards de dollars aux seuls coûts salariaux, selon les données disponibles.

Un climat social déjà tendu

Ce n’est pas la première fois que Rockstar se retrouve sous le feu des critiques sur ses pratiques managériales. Fin 2025, le studio avait licencié plusieurs employés au Royaume-Uni, ainsi que quelques-uns au Canada, leur reprochant d’avoir divulgué des informations confidentielles. Les salariés concernés avaient dénoncé une tentative de briser toute forme d’organisation syndicale. Un tribunal britannique saisi de l’affaire n’avait toutefois pas retenu cette interprétation.

À ce stade, Rockstar Games n’a pas répondu publiquement aux témoignages publiés sur Glassdoor.