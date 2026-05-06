OpenAI envisagerait de produire 30 millions de smartphones d’ici 2028

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la société de Sam Altman accélère le développement d’un téléphone axé sur l’intelligence artificielle, dont la production de masse pourrait démarrer au premier semestre 2027.

OpenAI pourrait se lancer dans la fabrication de smartphones à grande échelle. C’est ce qu’indique Ming-Chi Kuo, analyste de marché basé à Hong Kong pour TF International Securities, dans une publication sur X. Selon lui, l’entreprise est en train d’accélérer le développement de ce qu’il appelle un « AI agent phone », un téléphone conçu autour d’agents d’intelligence artificielle plutôt que d’applications classiques.

Kuo, qui s’est forgé une réputation de fiabilité notamment pour ses prédictions sur les produits Apple et les calendriers de fabrication, estime que la production de masse pourrait commencer dans le premier semestre 2026, pour atteindre 30 millions d’unités entre 2027 et 2028, si le projet se déroule comme prévu. OpenAI n’a pas répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.

Un changement de cap notable

Il y a encore peu de temps, OpenAI semblait vouloir éviter ce type de projets considérés comme secondaires par rapport à son activité principale. La stratégie semble avoir évolué. L’idée portée par l’entreprise est de concevoir un appareil dans lequel les agents IA remplaceraient les applications traditionnelles, permettant aux utilisateurs d’accomplir des tâches, d’accéder à des informations ou de se divertir différemment de ce que propose l’offre actuelle.

Un sondage réalisé par CNET à l’automne dernier montrait pourtant que la grande majorité des propriétaires de smartphones ne se montrent pas particulièrement enthousiastes à l’idée de fonctionnalités IA intégrées à leur téléphone. Cette réserve n’empêche pas OpenAI et ses partenaires d’aller de l’avant.

Des partenaires industriels déjà identifiés

Sur le plan technique, Kuo indique que MediaTek, fabricant taïwanais de puces électroniques, serait le seul fournisseur de processeurs pour ce téléphone. L’analyste avait également mentionné le mois dernier qu’OpenAI collaborait avec le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm, ainsi qu’avec Luxshare, société spécialisée dans la production de chargeurs, câbles, antennes et connecteurs.

【Industry Check Update】OpenAI appears to be fast-tracking its first AI agent phone, with mass production targeted as early as 1H27. Potential drivers include supporting a year-end IPO narrative and intensifying competition in AI agent phones. MediaTek currently appears better… https://t.co/wtumZ4XgA7 — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) May 5, 2026

Du côté des caractéristiques techniques, le téléphone serait équipé d’un processeur de signal d’image capable d’alimenter l’IA en données visuelles, avec une plage dynamique élevée annoncée comme améliorée. L’appareil reposerait également sur une architecture duale de processeurs neuronaux, permettant de répartir différentes tâches entre deux unités dédiées, par exemple, l’une pour le traitement des images, l’autre pour la reconnaissance d’objets ou le traitement du langage. La puce au cœur du dispositif serait une version personnalisée du Dimensity 9600 de MediaTek. Des aspects liés à la mémoire et à la sécurité logicielle sont également mentionnés par Kuo, sans plus de précisions pour l’instant.

Un marché en développement

Le projet d’OpenAI s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des smartphones intégrant des fonctionnalités d’IA. Des modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Google Pixel 10 Pro ou l’Apple iPhone 17 Pro proposent déjà ce type d’options. Le cabinet Grand View Research prévoit que le marché mondial des smartphones IA passera de 52,1 millions d’unités en 2023 à près de 1,9 milliard d’unités d’ici 2030, ce qui représente une croissance significative sur la période.