GTA 6 : le patron de Take-Two met fin au débat sur l’absence de version PC au lancement

Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a récemment levé le voile sur les raisons pour lesquelles Grand Theft Auto VI sortira sur consoles avant d’arriver sur PC. Selon lui, cette stratégie vise à privilégier le « cœur de cible » historique de Rockstar Games afin de garantir le succès initial de ce projet aux enjeux colossaux.

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a justifié publiquement la décision de sortir Grand Theft Auto VI d’abord sur consoles, et seulement dans un second temps sur PC. Une explication attendue, alors que la question divise depuis plusieurs mois une partie de la communauté des joueurs.

Servir le consommateur principal en priorité

Dans un entretien accordé à Bloomberg en marge de l’Interactive Innovation Conference organisée par l’ESA à Las Vegas, Zelnick a mis en avant une logique de priorité commerciale et éditoriale. Selon lui, Rockstar Games part du principe que son public central se trouve sur consoles, et que c’est ce public qu’il faut satisfaire en premier.

« Rockstar commence toujours sur console, parce que je pense que pour ce type de sortie, vous êtes jugé à l’aune de votre capacité à servir le consommateur principal », a-t-il déclaré. « Si ce consommateur n’est pas là, s’il n’est pas servi en premier et dans les meilleures conditions, vous n’atteignez pas vraiment les autres. »

Zelnick a par ailleurs précisé que cette stratégie est propre à Rockstar, et ne s’applique pas à l’ensemble des studios du groupe. D’autres labels comme 2K tirent entre 40 et 50 % de leurs ventes sur PC, notamment grâce à des franchises comme NBA 2K. Il a également écarté toute hypothèse d’un accord commercial avec Sony ou Microsoft qui expliquerait l’exclusivité temporaire sur consoles. « Historiquement, Rockstar est allé sur console en premier », a-t-il simplement indiqué.

Une sortie sur PC toujours sans date

Grand Theft Auto VI est attendu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune date de sortie sur PC n’a été annoncée à ce stade. Cette situation n’est pas nouvelle pour la franchise : GTA V, sorti en 2013 sur consoles, n’avait rejoint la plateforme PC qu’en avril 2015, soit environ dix-huit mois plus tard.

La question de l’absence de version PC au lancement avait alimenté diverses hypothèses : contraintes de développement, volonté d’inciter les joueurs à acheter le jeu deux fois, ou encore pression des partenaires platform. Zelnick semble avoir voulu clore le débat en avançant une explication plus directe, centrée sur l’identité du public de Rockstar.

Des enjeux financiers considérables

Le PDG de Take-Two n’a pas caché que les attentes autour de ce jeu génèrent une pression importante. Le coût de développement de GTA 6, bien que jamais officiellement communiqué, est supposé dépasser largement tout ce qui a été observé jusqu’ici dans l’industrie. Des milliers de développeurs ont travaillé sur le projet pendant plusieurs années.

« Notre objectif est de livrer aux joueurs quelque chose qui n’a jamais été vécu auparavant », a déclaré Zelnick. « Se trouver en coulisses, mais assez près du devant de la scène, c’est très excitant. Et terrifiant, parce que les attentes sont très élevées. »

Une remarque toutefois nuancée par le ton assumé avec lequel il aborde la situation : « C’est un jeu à hauts risques réservé aux grands, et j’y suis à l’aise », a-t-il ajouté, en évoquant la stratégie de Take-Two consistant à miser sur un petit nombre de titres à fort impact plutôt que sur un catalogue large.