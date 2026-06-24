Steam Next Fest : Mortal Shell II et The Sinking City 2 proposent des démos jouables avec le DLSS

Le Steam Next Fest est l’occasion de tester deux jeux attendus, dont les démos intègrent déjà les technologies RTX de NVIDIA pour améliorer performances et qualité d’image.

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À l’occasion du Steam Next Fest lancé la semaine dernière par Valve, plusieurs démos de jeux à venir ont été mises en ligne pour une durée limitée. Parmi elles, deux titres intègrent la prise en charge du DLSS et d’autres technologies RTX de NVIDIA : l’open beta de Mortal Shell II et la démo de The Sinking City 2. Dans le même temps, le jeu de tir Empulse est sorti en accès anticipé avec le support du DLSS, et Subnautica 2 a reçu une mise à jour lui permettant de prendre en charge nativement le DLSS 4.5 Super Resolution.

Mortal Shell II

Développé par Cold Symmetry et édité par Playstack, Mortal Shell II s’inscrit dans la lignée du premier opus, un RPG d’action de type Souls-like. Ce second volet apporte des modifications notables à la formule originale : les combats ont été revus pour offrir plus de liberté, le système d’armes a été étoffé avec davantage d’options d’amélioration, et l’exploration bénéficie d’un espace plus ouvert.

Le jeu propose un monde interconnecté, pensé pour être parcouru progressivement.L’open beta actuellement disponible couvre les premières heures de l’aventure, du prologue jusqu’à la première région explorable. Les joueurs disposant d’une carte graphique GeForce RTX peuvent y activer le DLSS Super Resolution, le DLSS Multi Frame Generation, ainsi que les reflets et l’illumination globale en ray tracing. La sortie complète du jeu est prévue plus tard dans l’année.

The Sinking City 2

Le studio ukrainien Frogwares propose une démo d’environ une heure pour The Sinking City 2, attendu le 18 août prochain. Le jeu se déroule dans une version fictive d’Arkham, ville inspirée de l’univers de Lovecraft, plongée dans une Amérique des années 1920.

Une inondation d’origine surnaturelle a vidé la ville de la plupart de ses habitants, ne laissant derrière eux que des individus marginaux et des créatures dont la nature reste à découvrir.

Le joueur incarne Calvin Rafferty, un personnage familier du monde de l’occulte, dont les agissements passés semblent être à l’origine de sa présence dans cette ville dévastée. La démo permet de faire connaissance avec ce protagoniste et d’entrevoir les circonstances qui l’ont conduit jusqu’à Arkham. Les possesseurs de GPU GeForce RTX ont accès au DLSS Super Resolution et au DLSS Multi Frame Generation dans cette version d’essai.

Empulse

Empulse, développé par 1047 Games, est un jeu de tir compétitif en 6 contre 6 passé en accès anticipé le 24 juin. Le titre mise sur une mobilité marquée : course sur les murs, grappin, sauts via des dispositifs appelés Holojumps, et possibilité de modifier certaines surfaces de l’environnement à l’aide de bombes P.A.I.N.T. Les cartes sont conçues avec une forte verticalité et plusieurs itinéraires possibles.

Les joueurs GeForce RTX peuvent activer le DLSS Dynamic Multi Frame Generation et le DLSS Super Resolution pour améliorer les performances et la qualité d’image. NVIDIA Reflex est également pris en charge, une fonctionnalité qui vise à réduire la latence système, ce qui peut s’avérer utile dans un jeu multijoueur rapide.

Subnautica 2

Lancé en accès anticipé en mai dernier par Unknown Worlds, Subnautica 2 est un jeu de survie sous-marine se déroulant sur une planète extraterrestre inconnue. Le joueur incarne un pionnier à bord du vaisseau-colonie CICADA, dont la mission déraille à la suite d’un incident non précisé. Contraint de survivre dans un environnement sous-marin hostile, il doit faire face à l’isolement et à des conditions particulièrement difficiles.

Le jeu prenait déjà en charge le DLSS Super Resolution et le Frame Generation depuis sa sortie en accès anticipé. Il reçoit aujourd’hui le support natif du modèle DLSS 4.5 Super Resolution, le plus récent à ce jour. Tous les joueurs GeForce RTX bénéficieront ainsi automatiquement de cette version mise à jour, sans manipulation supplémentaire. Depuis son lancement, le titre s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires.