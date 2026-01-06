Le DLSS 4.5 est là, Nvidia va enterrer la concurrence avec des performances folles

NVIDIA lance DLSS 4.5 avec un modèle d’upscaling Transformer de 2e génération disponible sur tous les GPU RTX et un mode de génération d’images 6x réservé aux RTX 50, permettant d’atteindre 240 FPS en 4K avec path tracing mais au prix d’une latence accrue de 10-15 %.

Nvidia a officialisé le 6 janvier 2026 la version 4.5 de sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), moins d’un an après le lancement du DLSS 4. Cette mise à jour intervient alors que la précédente itération affiche désormais une compatibilité avec 250 jeux et applications, contre 75 titres lors de son introduction initiale. Le constructeur annonce deux axes d’évolution principaux : une refonte du modèle d’upscaling baptisée “Super Resolution Transformer de 2ème génération” »” et une extension du système de génération multi-images (MFG) passant de 4x à 6x. La nouvelle version sera déployée avec un catalogue initial de plus de 400 jeux compatibles.

Un modèle d’upscaling revu pour corriger les défauts identifiés

Le DLSS 4.5 introduit un modèle Transformer de deuxième génération qui, selon Nvidia, mobilise cinq fois plus de ressources de calcul que son prédécesseur. Cette architecture exploite les capacités de calcul en virgule flottante 8 bits (FP8) des GPU Blackwell pour améliorer ce que le constructeur désigne comme la « conscience contextuelle » du système, c’est-à-dire sa capacité à analyser et traiter les pixels en fonction de leur environnement visuel.

Les améliorations ciblent trois problématiques récurrentes des technologies d’upscaling. La stabilité temporelle, d’abord, qui désigne la cohérence visuelle entre les images successives : un défaut dans ce domaine se traduit par des variations de détails ou de netteté d’une image à l’autre. Le ghosting, ensuite, phénomène de traînée visuelle affectant les objets en mouvement rapide, particulièrement visible lors de l’utilisation des modes de génération d’images au-delà de 2x. Enfin, le traitement des contours bénéficie d’un anti-aliasing renforcé pour réduire les effets d’escalier sur les bords d’objets.

Il convient toutefois de noter qu’une analyse préliminaire mentionnée dans les sources indique que les GPU RTX des générations précédentes pourraient subir une baisse de performances d’environ 20 % avec ce nouveau modèle, le surcroît de calcul pesant davantage sur les architectures plus anciennes.

Génération multi-images étendue à 6x avec un mode dynamique

Le système Multi-Frame Generation, introduit avec DLSS 4 et permettant de générer jusqu’à quatre images supplémentaires par image rendue, passe à un ratio de 6x avec cette mise à jour. Dans le cas de Black Myth: Wukong configuré en path tracing intégral à résolution 4K, Nvidia annonce un gain de performances d’environ 33 % par rapport au mode 4x, avec des fréquences atteignant 240 images par seconde sur RTX 5080.

Cette extension s’accompagne cependant d’un compromis : la latence augmente de 10 à 15 % par rapport aux modes inférieurs. Ce paramètre reste pertinent pour les joueurs compétitifs ou ceux utilisant des périphériques sensibles au délai d’affichage.

NVIDIA introduit également un mode « Dynamic Multi-Frame Generation » conçu pour les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé, typiquement 240 Hz et au-delà. Ce système ajuste automatiquement le multiplicateur MFG entre 1x et 6x afin de maintenir une fréquence d’images correspondant au taux de rafraîchissement natif de l’écran. Selon les données présentées, la plupart des titres AAA nécessiteront les modes 3x ou 4x pour atteindre 240 Hz en 4K, le mode 6x étant principalement destiné aux configurations équipées de moniteurs 360 Hz.

Compatibilité et calendrier de déploiement

La composante Super Resolution de DLSS 4.5 est disponible immédiatement via les pilotes GeForce Game Ready et l’application Nvidia, pour l’ensemble des GPU RTX, y compris la série RTX 20 lancée en 2018. Les utilisateurs peuvent activer des paramètres de remplacement (override) directement depuis l’interface logicielle pour appliquer les nouveaux réglages aux jeux compatibles.

En revanche, le mode MFG 6x et la fonction Dynamic Multi-Frame Generation ne seront accessibles qu’au printemps 2026, et exclusivement sur les GPU RTX série 50. Cette restriction matérielle s’explique par les exigences de calcul du système, qui repose sur les unités de traitement optique dédiées présentes uniquement sur l’architecture Blackwell.

Parmi les titres majeurs annoncés avec support DLSS 4 pour 2026 figurent Resident Evil Requiem (février), Pragmata (avril), 007 First Light (mai) et Phantom Blade Zero (septembre).