DLSS 5 : Voici le futur du gaming et c’est aussi incroyable qu’effrayant

NVIDIA a dévoilé le DLSS 5 pour l’automne 2026, une technologie de “rendu neural” qui utilise l’intelligence artificielle générative pour reconstruire intégralement l’éclairage et les matériaux des jeux vidéo sur les cartes graphiques de la série RTX 50.

Lors de la conférence GTC 2026, l’entreprise NVIDIA a dévoilé la version 5 de sa technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS). Cette nouvelle itération introduit le concept de “rendu neural”, marquant une évolution technique par rapport aux méthodes d’ajustement de résolution et de génération de cadres précédentes.

Une fusion entre calcul probabiliste et données structurées

Le DLSS 5 repose sur une approche hybride associant les graphismes 3D traditionnels à l’intelligence artificielle générative. Selon les précisions apportées par Jensen Huang, PDG de NVIDIA, la technologie utilise des données structurées issues du moteur de rendu pour guider un modèle de calcul probabiliste. L’objectif est de générer des images qui conservent la cohérence sémantique de la scène d’origine tout en y intégrant des éléments visuels recalculés par l’IA.

Techniquement, le système prend en entrée les vecteurs de mouvement et les couleurs de chaque image. Le modèle de Deep Learning est entraîné pour identifier et traiter des éléments complexes tels que les cheveux, les textiles ou la translucidité de la peau (diffusion sous-surfacique). Cette méthode permet de modifier l’interaction de la lumière avec les matériaux et l’environnement, produisant un rendu en temps réel pouvant atteindre une résolution 4K.

Compatibilité matérielle et outils de développement

Bien que la démonstration lors de la GTC 2026 ait été effectuée sur un système équipé de deux cartes RTX 5090, NVIDIA indique que le DLSS 5 sera fonctionnel sur les configurations dotées d’un seul processeur graphique de la série RTX 50 (architecture Blackwell).

Pour l’intégration logicielle, l’entreprise utilise le framework NVIDIA Streamline. Les développeurs disposeront de paramètres permettant d’ajuster l’intensité de l’effet, l’étalonnage des couleurs et d’appliquer des masques spécifiques. Ces outils visent à garantir que les modifications apportées par l’IA respectent la direction artistique initiale définie par les créateurs des jeux.

Calendrier de sortie et titres compatibles

Le déploiement du DLSS 5 est prévu pour l’automne 2026. Plusieurs éditeurs majeurs, dont Bethesda, Capcom, Ubisoft et Warner Bros. Games, ont confirmé leur soutien à cette technologie.

Parmi les premiers titres annoncés comme compatibles figurent notamment :

Resident Evil Requiem

Starfield

Hogwarts Legacy

Assassin’s Creed Shadows

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Delta Force

Cette annonce intervient peu après le lancement du DLSS 4.5 au début de l’année 2026, confirmant le cycle de développement rapide de NVIDIA dans le domaine du rendu assisté par intelligence artificielle.