Nvidia annonce une mise à jour du DLSS pour les développeurs, voici ce que ça va changer

Les dernières versions du DLSS SDK 310.4.0 et du Streamline SDK 2.9.0 de NVIDIA apportent principalement des corrections de bugs et des améliorations de stabilité pour faciliter l’intégration des technologies d’upscaling et de rendu avancé par les développeurs.

NVIDIA a annoncé la sortie des dernières versions de ses outils de développement dédiés à l’upscaling et aux technologies de rendu avancé. Le DLSS SDK 310.4.0 et le Streamline SDK 2.9.0 sont désormais disponibles pour les développeurs. Ces mises à jour se concentrent principalement sur des corrections de bugs et des améliorations de stabilité, sans introduire de nouvelles fonctionnalités majeures.

DLSS SDK 310.4.0 : optimisations et corrections

Le DLSS SDK, qui permet l’intégration des technologies de super résolution (DLSS) et d’anti-crénelage par apprentissage profond (DLAA), bénéficie d’ajustements mineurs mais potentiellement importants pour les développeurs. Parmi les améliorations, on note des corrections visant à réduire les problèmes d’affichage, tels que les artefacts visuels comme le ghosting (traînées fantômes) et le flickering (scintillement).

Ces ajustements devraient faciliter l’intégration des modes DLSS (Qualité, Équilibré, Performance et Ultra Performance) dans les jeux et applications.

Le SDK reste accessible via l’API NGX, qui permet aux développeurs d’intégrer les fonctionnalités basées sur l’IA de NVIDIA, comme la génération d’images et l’upscaling, dans leurs projets. Les développeurs sont invités à remplacer les anciennes versions des binaires, en-têtes et plugins, et à exécuter des tests de validation pour s’assurer de la compatibilité avec les différents modes de qualité proposés.

Streamline SDK 2.9.0 : une intégration unifiée

Le Streamline SDK, framework open source conçu pour simplifier l’intégration des technologies NVIDIA, inclut désormais des corrections de stabilité pour des fonctionnalités telles que :

  • DLSS Super Resolution (amélioration de la résolution)
  • Multi-Frame Generation (génération multi-images)
  • Ray Reconstruction (reconstruction de rayons)
  • Reflex (réduction de la latence)
  • Image Scaling (mise à l’échelle d’images)

Ce SDK reste la solution privilégiée pour l’intégration des fonctionnalités DLSS 4, offrant une approche unifiée pour les développeurs souhaitant exploiter les technologies de rendu avancé de NVIDIA.

Disponibilité et recommandations

Les nouvelles versions des SDK sont disponibles en téléchargement pour Windows et Linux sur les pages officielles de NVIDIA et sur GitHub. Les développeurs sont encouragés à mettre à jour leurs environnements pour bénéficier des dernières corrections et optimisations.

Ces mises à jour, bien que mineures, visent à améliorer l’expérience de développement et à garantir une intégration plus fluide des technologies DLSS et Streamline dans les projets futurs.

