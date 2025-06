Ces jeux profitent enfin du DLSS 4 Multi Frame Generation de Nvidia

Une nouvelle mise à jour pour le jeu d’action/aventure fantastique Eternal Strands est prévue pour aujourd’hui, ajoutant la prise en charge de Nvidia DLSS 4 Multi Frame Generation. Depuis son lancement en janvier 2025, le jeu offre déjà la prise en charge de DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, DLAA et Nvidia Reflex. Il est également possible de basculer vers le dernier modèle d’IA transformer via l’application Nvidia, améliorant ainsi la qualité de l’image. L’ajout du Nvidia DLSS 4 avec Multi Frame Generation devrait encore augmenter les taux de rafraîchissement pour les propriétaires de cartes GeForce RTX 50 Series.

Eternal Strands fonctionnait déjà plutôt bien à sa sortie, comme l’a noté Francesco De Meo dans sa critique pour Wccftech. Les développeurs ont réussi à minimiser les problèmes de saccades connus de l’UE5, permettant au jeu de tourner de manière fluide la plupart du temps. Sur la machine utilisée pour le test (i7-13700F, RTX 4080, 32 Go de RAM), le jeu tournait à une résolution 4K, avec des paramètres épiques et NVIDIA DLSS en réglage Ultra Qualité, et Frame Generation à une moyenne de 118 FPS lors d’une session de benchmark sur la carte Upper Dynevron, l’une des cartes présentant la plus haute densité d’ennemis. Sans NVIDIA DLSS et Frame Generation, le jeu tournait à une moyenne de 89 FPS sur la même carte, ce qui était extrêmement jouable. Les 1% de bas FPS enregistrés, 25 et 35, montrent qu’il reste encore quelques saccades ici et là, mais elles ne sont pas très perceptibles. Compte tenu de l’état de la majorité des jeux Unreal Engine 5 et de toutes les simulations exigeantes que le jeu effectue presque tout le temps, on pouvait s’attendre à pire, mais il n’y a pas eu un seul moment dans les 35+ heures de jeu où les taux de rafraîchissement ont chuté si bas que le jeu était injouable.

Demain, une mise à jour saisonnière du jeu de tir à la troisième personne F2P anime Strinova introduira Nvidia DLSS Multi Frame Generation, Frame Generation et DLSS Super Resolution. De même, plus tard cette semaine, un autre patch ajoutera DLSS Super Resolution à Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game.

Enfin, le 1er juillet, Diablo IV Saison 9 : Sins of the Horadrim introduira la prise en charge native de NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation dans le jeu de Blizzard ; cette fonctionnalité était auparavant uniquement disponible via l’application NVIDIA. La nouvelle saison ajoute des Horadric Strongrooms cachés au plus profond des Nightmare Dungeons qui dissimulent des Blood Relics corrompus par l’influence d’Astaroth. Les joueurs peuvent exploiter l’ancienne magie Horadric pour créer des sorts Horadric personnalisés, forger des joyaux puissants et affronter une rencontre reimaginée avec Astaroth.