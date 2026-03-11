DLSS 4.5 : Nvidia vient-il de rendre tous les autres GPU obsolètes ?

Nvidia a dévoilé le DLSS 4.5 lors de la GDC 2026, une mise à jour majeure introduisant la génération d’images dynamique et un mode 6X pour accroître la fluidité des jeux. Cette technologie, basée sur un nouveau modèle d’IA, sera lancée le 31 mars en exclusivité temporaire sur les cartes graphiques RTX série 50.

À l’occasion de la Game Developers Conference (GDC) 2026, Nvidia a annoncé le lancement de la version 4.5 de sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette mise à jour logicielle introduit de nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle destinés à modifier le rendu visuel et la fluidité des jeux vidéo sur PC.

Gestion dynamique et multiplication des images

Le DLSS 4.5 intègre une fonctionnalité nommée “Dynamic Multi Frame Generation”. Contrairement aux versions précédentes qui utilisaient un multiplicateur fixe, ce système ajuste en temps réel le nombre d’images générées par l’intelligence artificielle. L’objectif est de maintenir un taux de rafraîchissement cible en fonction de la complexité de la scène affichée, limitant ainsi la charge de travail du processeur graphique lorsque cela n’est pas nécessaire.

© Nvidia

Parallèlement, un mode « 6X Multi Frame Generation » fait son apparition. Cette option permet de générer jusqu’à cinq images artificielles pour chaque image calculée de manière traditionnelle. Selon le constructeur, cette technique s’adresse principalement aux titres exigeants utilisant des méthodes de rendu avancées comme le path tracing.

Évolution des modèles d’intelligence artificielle

La technologie Super Resolution bénéficie également d’une révision technique avec l’intégration d’un modèle d’IA de type « transformeur » de deuxième génération. Cette mise à jour vise à accroître la précision de l’image en réduisant les artefacts visuels courants, tels que les effets de traînée (ghosting), les scintillements ou les contours irréguliers observés lors des mouvements rapides à l’écran.

Disponibilité et compatibilité matérielle

Nvidia a précisé que les fonctionnalités spécifiques du DLSS 4.5, notamment le mode 6X et la génération dynamique d’images, seront initialement réservées à la nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX série 50.

© Nvidia

Le déploiement de cette mise à jour est prévu pour le 31 mars 2026 via l’application Nvidia. Au lancement, environ vingt titres devraient prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités, parmi lesquels figurent les jeux 007 First Light et Control Resonant.