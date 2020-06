Un processeur Ice Lake à 24 cœurs / 48 threads surgit sur Geekbench 4

Intel a officiellement lancé ses processeurs Ice Lake en 10 nm pour les ultrabooks il y a plusieurs mois. L’entreprise envisage désormais de décliner cette gamme pour les centres des données. Ces versions devraient arriver au cours du troisième trimestre de cette année. Trois soumissions sur Geekbench 4 mentionnent un processeur Xeon Ice Lake muni de 24 cœurs et 48 threads. Sa fréquence de base est affichée à 2,19 GHz et sa fréquence Boost à 2,89 GHz. La puce se dote de 1,25 Mo de cache L2 par cœur et d’un cache L3 de 36 Mo.

Sur les trois soumissions repérées par Tum_Apisak, la meilleure donne 4100 points en monocœur et 41 972 points en multicœurs. Gardez à l’esprit qu’il s’agit probablement d’un échantillon d’ingénierie.

Battu en monocœur

Pour la comparaison, nos confrères de Tom’s Hardware US donnent les résultats obtenus par un processeur Intel Xeon Gold 6212U (Cascade Lake) et AMD Epyc 7402P. Deux produits eux aussi armés de 24 cœurs / 48 threads. Le premier obtient 4772 points en monocœur et 38 420 points en multicœurs. Cela le rend 16,4 % plus rapide dans le premier cas. En revanche, dans le second, la puce Ice Lake est 9,2 % plus véloce. Pour le concurrent AMD, les scores sont de 4498 points et 42 155 points respectivement. En monocœur, la puce d’AMD obtient ainsi un résultat 9,7 % supérieur. La différence n’est pas significative en multicœurs.