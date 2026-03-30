RAM : la DDR5 baisse enfin de prix après des mois de hausse

Après des mois de hausse continue, les prix de la mémoire DDR5 connaissent une baisse significative chez plusieurs revendeurs américains, une tendance qui pourrait être liée au dévoilement de l’algorithme TurboQuant de Google.

C’est un retournement que beaucoup d’acheteurs attendaient. Après plusieurs mois de hausse soutenue, les prix de la mémoire DDR5 affichent cette semaine des baisses concrètes chez plusieurs détaillants américains, qui suit l’évolution des tarifs depuis un certain temps.

Des baisses allant jusqu’à 100 dollars par kit

Chez Amazon US, les modules Corsair Vengeance DDR5 de 32 Go cadencés à 6400 MHz sont passés à environ 379,99 dollars, contre un pic récent d’environ 490 dollars. Les barrettes de 16 Go en DDR5-5200 se trouvent quant à elles aux alentours de 219,99 dollars, après avoir atteint des sommets proches de 260 dollars. Ces baisses sont d’autant plus marquantes que les prix se situaient encore dans leur fourchette haute la semaine précédente.

Le phénomène ne se limite pas à Amazon. Newegg affiche des tarifs comparables, même si les réductions semblent pour l’instant plus prononcées sur les produits Corsair que chez d’autres fabricants. Pour rappel, les kits DDR5 de 32 Go se négociaient encore à plus de 450 dollars la semaine dernière.

L’ombre de TurboQuant sur le marché de la mémoire

Le timing de cette baisse n’est probablement pas anodin. L’industrie de la mémoire traverse une période agitée depuis que Google a rendu public son algorithme de compression baptisé TurboQuant. Selon l’article de recherche publié par le géant technologique, cet algorithme de compression du cache KV (Key-Value) permettrait de réduire les besoins en mémoire dans les charges de travail liées à l’intelligence artificielle d’un facteur allant jusqu’à six, sans dégradation notable des performances sur les tâches en contexte long.

© Sk Hynix

L’annonce a provoqué des remous considérables sur les marchés financiers. Des fabricants de DRAM comme Micron et d’autres fournisseurs ont vu leur capitalisation boursière fondre de plusieurs centaines de milliards de dollars. La logique des investisseurs est assez directe : si les besoins en mémoire pour l’IA peuvent être réduits de manière aussi drastique, la demande pourrait s’avérer moins forte que prévu.

Un lien de cause à effet encore incertain

Faut-il pour autant établir un lien direct entre TurboQuant et la baisse des prix observée en magasin ? Certains avancent l’hypothèse d’un début de liquidation des stocks chez certains revendeurs, dans un contexte de nervosité du marché. Mais le site reconnaît lui-même qu’il s’agit d’une supposition à ce stade.

Par ailleurs, de nombreux experts contestent les conclusions de Google. L’ampleur réelle de la compression en conditions d’utilisation concrètes reste à démontrer, et le paradoxe de Jevons, selon lequel un gain d’efficacité entraîne souvent une augmentation de la consommation globale — pourrait très bien s’appliquer ici. Autrement dit, réduire les besoins en mémoire par unité de calcul pourrait encourager le déploiement de davantage de systèmes d’IA, maintenant ainsi la pression sur la chaîne d’approvisionnement.

Un répit bienvenu, mais possiblement temporaire

La chaîne d’approvisionnement en DRAM reste fortement sous tension. Si la compression algorithmique permettait effectivement de réduire la demande en mémoire pour l’IA, les fabricants pourraient théoriquement réallouer une partie de leur production vers le marché grand public, ce qui contribuerait à détendre les prix. Mais cette perspective reste largement hypothétique.

En attendant d’y voir plus clair, les baisses actuelles représentent une fenêtre intéressante pour les utilisateurs qui cherchent à assembler ou mettre à niveau leur configuration, notamment côté gaming. Reste à savoir si cette tendance se confirmera dans les semaines à venir ou s’il ne s’agit que d’un épisode passager dans un marché de la mémoire particulièrement imprévisible.