Après les faux GPU et CPU, voici les fausses barrettes DDR5 sur Amazon

Un utilisateur de Reddit a découvert que son kit de RAM Corsair Vengeance DDR5, acheté directement auprès d’Amazon, contenait en réalité des modules DDR4 dissimulés sous des dissipateurs thermiques factices.

Un utilisateur achète de la fausse DDR5

Le 21 décembre 2024, l’utilisateur Reddit u/Leading-Growth-8361 a publié sur le subreddit r/pcmasterrace le récit de sa mésaventure. Après avoir commandé un kit de deux barrettes DDR5 Corsair Vengeance sur Amazon, il a constaté que les dissipateurs thermiques présentaient un jeu anormal. Le problème s’est confirmé lors de l’installation : les modules refusaient de s’insérer dans les slots de sa carte mère.

L’explication réside dans une différence physique fondamentale entre les deux générations de mémoire. Les barrettes DDR5 possèdent une encoche (key notch) positionnée approximativement au centre du connecteur, tandis que les modules DDR4 présentent cette encoche décalée vers l’une des extrémités. Les photographies publiées par l’utilisateur montrent clairement un positionnement d’encoche caractéristique du DDR4.

Après avoir retiré les dissipateurs, l’acheteur a découvert des puces mémoire sans marquage identifiable, qualifiées par lui-même de “RAM de type inconnu”. Alors que le prix de la RAM ne cesse d’augmenter, il faut être d’autant plus vigilent quant à ce type d’arnaques à la RAM pas chère.

Une boutique officielle sur Amazon en cause

L’élément notable de cette affaire concerne le canal de distribution. Selon les déclarations de l’utilisateur, le produit était vendu et expédié directement par Amazon, excluant l’hypothèse d’un vendeur tiers. Cette situation suggère que la substitution s’est produite en amont dans la chaîne logistique, avant même l’arrivée des produits dans les entrepôts du distributeur.

Ce schéma rappelle des incidents documentés ces derniers mois. Des cartes graphiques ZOTAC RTX 5090 contrefaites ont été identifiées chez des revendeurs comme Micro Center. Des processeurs AMD Ryzen 7 9800X3D falsifiés ont également circulé dans les réseaux de distribution officiels au cours de l’année 2024. Dans ces cas, les manipulations avaient lieu à des étapes intermédiaires de la supply chain, rendant la détection difficile pour les distributeurs finaux.

Comment fonctionne cette arnaque ?

Le mode opératoire présente une logique économique simple. Le fraudeur acquiert des kits DDR5 authentiques, extrait les modules d’origine pour les revendre séparément, puis transfère les dissipateurs thermiques estampillés DDR5 sur des barrettes DDR4 de moindre valeur. Le produit repackagé retourne ensuite dans le circuit de distribution.

L’écart de prix entre les deux technologies explique l’intérêt de cette manipulation. Un kit DDR5 de 32 Go se négocie actuellement entre 300 et 400 euros selon les caractéristiques, contre une cetaine d’euros pour un équivalent DDR4. La marge réalisée par le fraudeur peut ainsi atteindre plusieurs dizaines d’euros par kit.

Amazon rembourse l’acheteur

Amazon a procédé au remboursement de l’utilisateur, conformément à sa politique de retour. Toutefois, celui-ci signale que les prix de la mémoire DDR5 continuent d’augmenter, ce qui implique un surcoût pour son prochain achat.

Pour les acheteurs, plusieurs points de vérification permettent d’identifier une contrefaçon potentielle : examiner la position de l’encoche sur le connecteur avant installation, vérifier la solidité de fixation des dissipateurs thermiques, et contrôler la correspondance entre les références imprimées sur les puces et les spécifications annoncées.