Viser l’indépendance énergétique : un objectif à portée de main grâce à Zendure

Panneaux solaires, batteries de stockage, tarifs dynamiques… Se lancer dans l’énergie solaire soulève rapidement de nombreuses questions. Combien coûte une installation ? Quel équipement choisir ? Combien de temps avant de rentabiliser son investissement ? Avec l’aide de Zendure, nous avons répondu aux plus importantes afin de faire les bons choix.

Réduire sa facture d’électricité, ne plus dépendre entièrement du réseau, valoriser l’énergie produite par ses panneaux solaires plutôt que de la brader… L’indépendance énergétique n’est plus un rêve réservé aux pionniers de l’écologie militante. Avec la hausse continue du prix du kWh (de 0,12 € en 2010 à près de 0,19 € aujourd’hui, avec des pics à 0,25 € observés fin 2024) et la chute du prix de rachat du surplus par EDF (désormais autour de 0,04 €/kWh), stocker sa propre énergie est devenu l’un des meilleurs investissements qu’un foyer puisse faire.

Zendure l’a bien compris, et son catalogue 2026 répond à quasiment tous les profils, du propriétaire de panneaux de balcon jusqu’au foyer prêt à construire un véritable écosystème énergétique autonome. Voici les réponses aux questions que vous vous posez, et celles que vous ne vous posez pas encore.

>> A lire aussi : Comment choisir les meilleures batteries solaires Zendure en 2026 ?

🤔 Comment estimer mes besoins ?

La bonne nouvelle, c’est que vous avez déjà tous les chiffres sous la main sur votre facture d’électricité. Commencez par relever votre consommation annuelle en kWh. Un foyer français moyen tourne autour de 4 500 à 5 000 kWh/an, mais cela varie énormément selon la surface, le mode de chauffage et le nombre d’occupants.

Ensuite, posez-vous deux questions : quand consommez-vous le plus et à quel moment votre installation solaire produit-elle ? Si vous êtes absent toute la journée et rentrez le soir, une grande partie de votre production solaire part inutilement sur le réseau. C’est précisément là que le stockage change tout.

Pour dimensionner votre batterie, voici une règle de base : comptez environ 1 000 kWh de production annuelle par kWc installé en France métropolitaine (davantage dans le sud, un peu moins dans le nord). Une installation de 3 kWc produit donc environ 3 000 kWh/an, dont 1 800 à 2 100 kWh risquent d’être injectés gratuitement sur le réseau sans stockage. Une batterie de 2,4 à 5 kWh suffit souvent à couvrir les besoins de la soirée pour un foyer standard.

🔌 De quel équipement ai-je besoin ?

La réponse dépend avant tout de votre situation de départ. Zendure a structuré sa gamme SolarFlow pour couvrir tous les profils possibles.

La gamme SolarFlow Mix ©Zendure

👉 Vous avez déjà des panneaux mais souhaitez muscler votre installation (production et stockage) ou débuter une installation de zéro.

Avec la montée du nombre d’appareils consommant de l’énergie (voiture électrique, pompe à chaleur…) et la fin du rachat à des tarifs intéressants, optimiser son autoconsommation devient un sujet prioritaire. En choisissant les modèles “Pro” de Zendure, vous pourrez raccorder directement vos panneaux.

SolarFlow 4000 Mix Pro ©Zendure

Le SolarFlow 4000 Mix Pro représente la solution la plus complète. Il se distingue notamment par son double module MPPT capable d’accueillir directement jusqu’à 2 x 4000 W de panneaux photovoltaïques. Mais il dispose également d’une entrée supplémentaire permettant de connecter un onduleur solaire existant (jusqu’à 5000 W AC), cette configuration autorise une puissance solaire totale pouvant atteindre 13 kW. Il offre une capacité de stockage de 8 kWh, extensible jusqu’à 50 kWh . Il peut donc s’intégrer à une installation existante tout en accueillant de nouveaux panneaux.



représente la solution la plus complète. Il se distingue notamment par son double module MPPT capable d’accueillir directement jusqu’à 2 x 4000 W de panneaux photovoltaïques. Mais il dispose également d’une entrée supplémentaire permettant de connecter un onduleur solaire existant (jusqu’à 5000 W AC), cette configuration autorise une puissance solaire totale pouvant atteindre 13 kW. Il offre une . Il peut donc s’intégrer à une installation existante tout en accueillant de nouveaux panneaux. Adapté à des installations plus petites, le SolarFlow 2400 Pro intègre quatre entrées MPPT pour une connexion directe en DC avec les panneaux, ainsi qu’une entrée AC, ce qui en fait un système tout-en-un capable de piloter une installation de A à Z avec une gestion plus fine de l’énergie produite, stockée et consommée. Il peut stocker 2,4kWh, extensible jusqu’à 16,8kWh.

👉 Vous avez déjà une installation que vous ne souhaitez pas modifier.

C’est le cas d’usage le plus courant, et c’est précisément pour ça qu’ont été conçus les modèles dits “retrofits” de Zendure reconnaissables par la présence des lettres AC+ dans leur nom (pour Courant alternatif). Ces modèles se branchent sur n’importe quelle prise de votre réseau comme n’importe quel appareil électroménager. Pas de modification de votre installation, pas d’intervention sur les panneaux, c’est la solution la plus simple.

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ fonctionne via un couplage AC, ce qui facilite son intégration sans modifications complexes. Il offre une capacité de stockage de 8 kWh extensible jusqu’à 50 kWh, une puissance bidirectionnelle de 4 kW en courant alternatif ainsi qu’une entrée AC dédiée de 5 kW compatible avec la majorité des onduleurs solaires du marché.



fonctionne via un couplage AC, ce qui facilite son intégration sans modifications complexes. Il offre une capacité de stockage de 8 kWh extensible jusqu’à 50 kWh, une puissance bidirectionnelle de 4 kW en courant alternatif ainsi qu’une entrée AC dédiée de 5 kW compatible avec la majorité des onduleurs solaires du marché. Pour ceux qui ont des besoins plus limités, le SolarFlow 2400 AC+ accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée AC et délivre une puissance d’injection de 800 W par défaut, débridable jusqu’à 2 400 W. Sa capacité de base est de 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh. et le SolarFlow 1600 AC+ sont également de très bons choix.



accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée AC et délivre une puissance d’injection de 800 W par défaut, débridable jusqu’à 2 400 W. Sa capacité de base est de 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh. et le SolarFlow 1600 AC+ sont également de très bons choix. Enfin, pour les installations plus modestes, le SolarFlow 1600 AC+ accepte jusqu’à 1 600 W d’entrée AC bidirectionnelle. Sa capacité de base est de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh. La puissance d’injection est limitée à 800 W par défaut, et peut être portée à 1 400 W.

👉 Vous avez besoin d’une solution mobile et polyvalente

Si vous recherchez du matériel plus polyvalent et abordable, notamment pour le stockage d’énergie et l’alimentation électrique lors d’activités extérieures, Zendure a conçu un modèle capable de s’adapter à cette problématique.

SolarFlow 3000 Mix AC+ © Zendure

Le SolarFlow 3000 Mix AC+ combine format compact et grande polyvalence. S’il partage beaucoup de caractéristiques avec les 2 autres modèles de la gamme SolarFlow Mix, il a été pensé pour être aussi efficace en intérieur qu’en extérieur. Ainsi, il offre en sortie hors réseau une puissance de 3 680 W (7,2 kW en crête), de quoi faire tourner des équipements très gourmands en énergie sans être relié au réseau électrique. Il est à l’abri des intempéries grâce à sa protection IP65 contre l’eau et la poussière, et est équipé de roulettes pour une plus grande portabilité.

Doté d’une capacité de stockage de 8 kWh, il délivre jusqu’à 3 kW en courant alternatif bidirectionnel pour la charge et la décharge et peut se greffer sans problème à une installation solaire déjà existante. Mais il présente un autre atout de poids, c’est le moins cher de la gamme SolarFlow Mix (1 999 € seulement).

➕ Comment augmenter ma capacité ?

L’un des arguments les plus solides de la gamme Zendure, c’est sa modularité native. Vous n’achetez pas une solution figée, mais un système qui évolue avec vos besoins.

Si vos besoins de stockage sont importants (famille nombreuse ou petite copropriété), la capacité des modèles 4000 Mix Pro et 4000 Mix AC+ peut être étendue jusqu’à 50 kWh. Et si cela ne suffit pas, il est possible de s’équiper d’un PowerHub pour connecter jusqu’à 3 produits Mix d’une capacité de 50 kWh chacun permettant d’atteindre une capacité maximale de 150 kWh.

La gamme SolarFlow 2400 avec les batterie d’extension. © Zendure

Pour les SolarFlow 2400 AC+ et 2400 Pro, la capacité de base est de 2,4 kWh (onduleur + batterie intégrée). Vous pouvez y ajouter jusqu’à cinq batteries AB3000L de 2,88 kWh chacune, pour atteindre un total de 16,8 kWh. Les batteries s’empilent verticalement sans câble de liaison (les connecteurs propriétaires Zendure se clipsent les uns dans les autres) et l’application les détecte automatiquement. À 719 € la batterie additionnelle (soit ~249 €/kWh), l’AB3000L figure parmi les solutions de stockage résidentiel les plus compétitives du marché.

Pour le SolarFlow 1600 AC+, la logique est identique avec les batteries AB2000X, jusqu’à 11,52 kWh au total.

💶 Combien faut-il investir ?

Anaïs Chan, directrice des opérations chez Enecsol, distributeur spécialisé dans les solutions solaires, apporte un premier éclairage : « Ce type de produit est largement vendu sur internet, ce qui permet aux clients finaux d’avoir un aperçu du coût du matériel assez simplement. À cela il faudra ajouter le coût de la main-d’œuvre, qui ne devrait pas excéder 1 500 à 3 000 € selon la difficulté du chantier, le type de réseau, le passage de câble, le type de toiture ou le nombre de panneaux. Un installateur pourra donner une fourchette plus précise. »

💸 Puis-je revendre mon surplus d’électricité ?

C’est possible, mais l’intérêt financier est aujourd’hui très limité, c’est précisément ce qui rend le stockage pertinent. En France, le mécanisme de rachat du surplus repose sur l’obligation d’achat (OA) gérée par EDF OA. Pour une installation de moins de 9 kWc, le tarif de rachat est fixé à 0,04 €/kWh en 2026. Pour les installations entre 9 et 100 kWc, il monte à 0,0536 €/kWh. Ces tarifs sont garantis sur 20 ans, mais l’installation doit être réalisée par un professionnel certifié RGE, et un contrat spécifique doit être signé avec EDF OA.

Revendre à 0,04 €/kWh un kWh que vous auriez pu autoconsommer à 0,19 €, c’est céder cinq fois sa valeur. C’est pourquoi la stratégie Zendure repose sur la maximisation de l’autoconsommation plutôt que sur la revente. Stocker d’abord, consommer ensuite, et revendre le surplus que ni vous ni votre batterie ne pouvez absorber.

Pour les foyers qui souhaiteraient tout de même souscrire à l’obligation d’achat, la démarche passe par Enedis pour le raccordement, puis par EDF OA pour le contrat. Comptez quelques semaines de délai. Mais dans la grande majorité des cas, avec une batterie bien dimensionnée, il n’y a tout simplement plus grand-chose à revendre.

⚡ Comment les produits fonctionnent-ils avec EDF Tempo / les tarifs dynamiques ?

C’est l’un des usages les plus performants de la gamme Zendure, et peut-être le moins connu. Le principe est simple : l’abonnement EDF Tempo distingue trois types de jours (bleus, blancs, rouges) avec des tarifs d’électricité radicalement différents. Un kWh en heure creuse d’un jour bleu coûte environ 0,13 €. Le même kWh en heure pleine d’un jour rouge peut dépasser 0,75 €. L’écart est colossal, c’est exactement ce dont une batterie pilotée par IA a besoin pour générer des économies substantielles.

Concrètement, le HEMS 2.0 de Zendure lit le calendrier Tempo en temps réel (publié par EDF chaque après-midi pour le lendemain) et programme automatiquement la batterie pour se charger sur les plages les moins chères et se décharger pendant les heures les plus coûteuses.

© Zendure

EDF est l’un des 16 fournisseurs français pré-enregistrés dans l’application Zendure, avec plusieurs abonnements préconfigurés (base, heures pleines/creuses, Tempo). Pas besoin de saisir les tarifs manuellement.

❄️ Que se passe-t-il en hiver ?

La réponse à cette question réserve souvent une bonne surprise, car vous devez savoir que les panneaux solaires continuent de produire en hiver, simplement moins qu’en été. En France, la production hivernale représente environ 30 à 40 % de la production estivale, mais elle n’est jamais nulle ! Et contre toute intuition, le froid est en réalité bon pour les cellules photovoltaïques, qui ont un meilleur rendement électrique par temps frais que par grande chaleur. De plus, la tension de démarrage standard du SolarFlow 2400 Pro est de 14 V, contre 16 V pour les produits similaires d’autres marques, ce qui lui confère une capacité de production d’électricité en conditions de faible luminosité supérieure de 12,5 %.

Ce qui change en hiver, c’est surtout la durée d’ensoleillement et l’angle du soleil, plus bas sur l’horizon. Résultat, la batterie se remplit moins vite en journée, et le bilan autoconsommation/réseau bascule davantage vers l’achat. C’est précisément là que la gestion intelligente devient importante. Le système HEMS 2.0 de Zendure, couplé à l’IA ZENKI™, intègre les prévisions météorologiques pour anticiper les journées de faible production.

Côté matériel, les batteries LiFePO4 de la gamme SolarFlow intègrent une fonction d’auto-chauffage qui leur permet de fonctionner correctement jusqu’à -20°C en décharge. Leur indice de protection IP65 les rend également compatibles avec une installation en garage non chauffé ou en extérieur abrité. L’hiver n’est donc pas un problème, c’est juste une saison où la batterie s’appuie davantage sur l’arbitrage tarifaire que sur le solaire pur.

🌧️ Que se passe-t-il par mauvais temps ?

Par temps couvert, les panneaux solaires ne s’éteignent pas, ils produisent en lumière diffuse, à hauteur de 10 à 25 % de leur puissance nominale selon l’épaisseur des nuages. C’est moins qu’une belle journée de juillet, mais c’est loin d’être négligeable sur un mois entier.

La véritable intelligence du système réside dans sa capacité à anticiper ces périodes. L’IA ZENKI™ de Zendure exploite les prévisions météo à court terme pour adapter le comportement de la batterie en amont. Si une semaine couverte s’annonce, elle peut charger la batterie depuis le réseau pendant les heures les plus économiques plutôt que d’attendre une production solaire qui ne viendra pas. À l’inverse, si le soleil est annoncé le lendemain, elle peut se permettre de se décharger davantage le soir pour libérer de la capacité.

SolarFlow 4000 Mix AC+ © Zendure

En cas de coupure de courant (peu importe la météo), les modèles SolarFlow disposent tous d’une prise de sortie hors-réseau (off-grid) qui prend le relais en moins de 15 millisecondes pour le SolarFlow 1600 AC+, avec une puissance pouvant atteindre 2 400 W sur le SolarFlow 2400 AC+ et le SolarFlow 2400 Pro, qui prend également en charge ce mode hors réseau. De quoi maintenir le réfrigérateur, la box internet et l’éclairage sans même s’apercevoir de la coupure. Il faudra juste penser à brancher ces appareils sur la prise dédiée, et non sur le circuit général.

⏱️ Combien de temps pour rentabiliser mon installation ?

La réponse dépend de plusieurs facteurs, mais les chiffres que Zendure avance donnent néanmoins une idée assez réaliste. Par exemple, pour la toute nouvelle gamme SolarFlow Mix, voici une idée des économies réalisables.

Modèle Retour sur investissement Économies / an SolarFlow 4000 Mix Pro 3,07 ans 1850€ SolarFlow 4000 Mix AC+ 3,32 ans 1250€ SolarFlow 3000 Mix AC+ 4,12 ans 750€

Comment arrive-t-on à ces chiffres ? Par deux mécanismes cumulatifs. D’abord, l’autoconsommation : chaque kWh produit par vos panneaux et consommé sur place vaut 0,1940 € (tarif réglementé EDF base, mai 2026) que vous n’avez pas à acheter. Sans batterie, 60 à 70 % de ce surplus repart sur le réseau pour à peine 0,04 €/kWh. Avec un stockage, il reste chez vous à pleine valeur.

Ensuite, l’arbitrage tarifaire : la batterie se charge pendant les heures creuses ou les jours bleus Tempo (dès 0,13 €/kWh) et restitue cette énergie pendant les heures pleines ou les jours rouges (jusqu’à 0,75 €/kWh). Le rapport de 1 à 5 entre ces deux extrêmes est particulièrement puissant sur un abonnement Tempo.

Ces projections restent indicatives, vos résultats réels dépendront de votre profil de consommation, de votre région, et de l’évolution des tarifs d’électricité. Mais la tendance de fond est claire : avec des prix du kWh qui ont progressé de 60 % en quinze ans, stocker sa propre énergie devient une décision de plus en plus rentable.

🔧 Comment trouver un installateur fiable ?

Sur ce point, Anaïs Chan d’Enecsol est catégorique : « Il est fortement recommandé de s’adresser à un installateur QualiPV – RGE dans votre région. En complément, nous recommandons d’accéder à des avis ou d’avoir des retours de clients, pour attester du sérieux de l’installateur et s’assurer que les prix pratiqués sont corrects. »

🛠️ Comment se passe l’installation ?

Pour la partie administrative et chantier, Anaïs Chan précise : « Si l’installation comprend des panneaux en toiture, il y a d’abord la déclaration en mairie, généralement assurée par l’installateur, avec un délai d’environ un mois. L’installation elle-même se fait en 1 à 2 jours (pose des panneaux puis raccordement électrique des onduleurs et batteries). Les démarches restantes (déclaration Enedis, passage Consuel) sont ensuite gérées à distance par l’installateur. »

Tout dépend ensuite du système choisi, et c’est l’un des points forts de l’écosystème Zendure : la gamme couvre tous les niveaux de complexité. Pour les modèles AC+, l’installation est véritablement plug & play : poser l’appareil près d’une prise, le brancher, télécharger l’application. La configuration prend quelques minutes. Il suffit de vérifier la connexion au réseau Wi-Fi 2,4 GHz, de sélectionner le fournisseur parmi les 16 intégrés et de choisir le mode de gestion. Si des panneaux sont déjà en place, pas besoin d’y toucher.

Un conseil pratique, si vous privilégiez une installation en garage hors réseau internet, surélever légèrement l’appareil protège le connecteur inférieur des projections d’eau. Et mieux vaut privilégier la configuration manuelle dans l’application plutôt que le raccourci automatique, qui peut occasionner des soucis de détection.

Pour les configurations plus ambitieuses (SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 4000 Mix Pro, ou tout système dépassant 800 W d’injection), une ligne dédiée avec disjoncteur adapté est recommandée, et le recours à un électricien ou installateur RGE devient nécessaire. Le raccordement Enedis et la déclaration administrative sont alors obligatoires.

Une fois configuré, le système fonctionne de façon entièrement autonome grâce au HEMS 2.0 (Home Energy Management System) et son IA ZENKI™, le cerveau conçu par Zendure qui pilote parfaitement les flux d’énergie sans intervention.

📋 Dois-je obtenir des autorisations (mairie, administration…) ?

Oui, dans la plupart des cas, mais les démarches sont moins lourdes qu’on ne l’imagine. Voici le tableau de bord simplifié :

Pour les panneaux solaires sur un toit (qu’ils soient associés ou non à une batterie Zendure), une déclaration préalable de travaux est obligatoire auprès de votre mairie, car vous modifiez l’aspect extérieur du bâtiment. Le formulaire à remplir est le Cerfa n°13703 (ou sa version récente n°16702). Le délai de réponse est d’un mois (deux mois si votre bien se situe dans une zone protégée), où l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est également requis.

Pour l’injection sur le réseau, Enedis doit être informé. En dessous de 800 W, la procédure est simplifiée (convention de raccordement simplifiée S16). Au-delà, si vous débridez votre SolarFlow à 2 400 W via l’application, par exemple, une déclaration complète auprès d’Enedis s’impose, idéalement accompagnée d’une ligne dédiée depuis le tableau électrique.

Pour les kits de balcon (panneaux + micro-onduleur), la réglementation française permet depuis 2023 une procédure très allégée pour les installations jusqu’à 600 W sans déclaration de travaux, un avantage que les locataires peuvent également exploiter, sous réserve d’accord du propriétaire.En résumé, si vous partez d’une feuille blanche avec une installation de taille significative, prévoyez les démarches administratives en amont. Votre installateur RGE peut vous accompagner dans ce processus.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.