ViewSonic lance son ColorPro VP2776, un écran Nano IPS de 27 pouces avec des caractéristiques intéressantes, le tout destiné aux créateurs.

Crédit : ViewSonic

Le constructeur d’écrans ViewSonic dévoile un nouveau modèle de 27 pouces de diagonale, dotés de caractéristiques qui le destinent au marché des créateurs : le ColorPro VP2776. Il est en particulier équipé d’une dalle Nano IPS qui permet d’élargir la gamme de couleurs obtenues (98% du gamut DCI-P3 pour 1,07 milliard de couleurs – 10 bits) par rapport à de l’IPS classique, offrant des couleurs plus vives et plus réalistes.

Un écran complet et parfaitement calibré d’usine

Parfaitement calibré d’usine avec un DeltaE inférieur à 2, le ViewSonic ColorPro VP2776 et sa dalle QHD (2560 x 1440 pixels) bénéficient d’angles de vision horizontaux et verticaux de 178°, d’un taux de contraste atteignant 1000 :1 et d’une luminosité culminant à 400 cd/m². Compatible avec la technologie G-Sync de NVIDIA (et AdaptiveSync bien entendu), cet écran profite d’un taux de rafraichissement de 165 Hz et d’un temps de réponse gris-à-gris de 5 ms, voire 3 ms en mode OverDrive.

A lire > Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Il est en outre livré avec un petit périphérique, baptisé « Color Pro Wheel », qui offre un accès facile aux paramètres OSD et aux captures d’écran vers d’autres applications. La connectique est plutôt complète, avec deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort, deux connecteurs USB Type-C (un upstream et un downstream), un USB 3.2 Type-B (upstream), deux USB 3.2 Type-A (downstream) et un microUSB.

Crédit : ViewSonic

Côté audio, il possède une sortie casque au format jack 3.5mm classique et deux haut-parleurs intégré de 3W. Il peut enfin être réglé en hauteur, en inclinaison et en rotation et est compatible avec les supports VESA 100 x 100. Complet, ce ViewSonic ColorPro VP2776 est annoncé à un prix public conseillé de 799 dollars.