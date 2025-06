visionOS 26 : les nouveautés incroyables qui pourraient vous faire craquer

Apple a officiellement présenté visionOS 26, la nouvelle version de son système d’exploitation destiné au casque Apple Vision Pro, ce lundi 9 juin dans la soirée. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur en introduisant diverses fonctionnalités logicielles, allant de l’enrichissement des interactions spatiales à l’intégration de nouveaux accessoires.

Des widgets plus interactifs et intégrés

Avec visionOS 26, les widgets évoluent en objets spatiaux pouvant être placés dans l’environnement physique de l’utilisateur tels des cadres au mur. Parmi les nouveautés, des widgets tels que Horloge, Météo, Musique ou encore Photos deviennent interactifs et personnalisables. Une application dédiée facilite désormais la découverte de widgets compatibles provenant d’applications iOS et iPadOS.

Apple lance également une nouvelle version de la fonction Personas. Grâce à la modélisation volumétrique et à l’apprentissage automatique, les avatars bénéficient d’un rendu plus expressif. Des détails comme les cheveux, les cils ou encore le teint de peau sont désormais mieux reproduits.

Expériences immersives et compatibilité avec PSVR 2

La fonction Spatial Scenes exploite l’intelligence artificielle générative et le traitement de profondeur pour transformer des photos classiques en scènes immersives multi-perspectives. Les utilisateurs peuvent regarder des films en 3D, jouer à des jeux spatiaux ou collaborer sur des projets en intégrant des participants distants via FaceTime, même si ceux-ci utilisent des casques AR différents.

Le support des manettes PlayStation VR2 fait également son apparition. visionOS 26 permet ainsi un suivi précis des mouvements, une détection tactile des doigts et un retour haptique, améliorant l’expérience de jeu sur Vision Pro.

Prise en charge des contenus immersifs et gestion en entreprise

La mise à jour offre également une lecture native de contenus en 180°, 360° et à ultra grand-angle issus de caméras comme Insta360, GoPro et Canon. Pour les clients professionnels, Apple introduit une gestion partagée des appareils, permettant à une même organisation de faire circuler les casques Vision Pro entre différents utilisateurs. Les données comme les réglages d’accessibilité, les prescriptions visuelles ou les configurations biométriques (œil et main) peuvent désormais être sauvegardées sur l’iPhone pour un basculement fluide entre les appareils.

Autres nouveautés de visionOS 26

Apple a également intégré une fonction de déverrouillage de l’iPhone via le Vision Pro, ainsi qu’un système de relais d’appels. En parallèle, certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence sont étendues à de nouvelles langues, incluant le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen et l’espagnol.