Apple Vision Pro : les ventes sont décevantes, Apple repousse certains projets à plus tard

L’Apple Vision Pro, annoncé comme une prouesse technologique face à ses concurrents, n’a pas atteint les ventes escomptées. Malgré sa large avance en termes d’innovation, Apple a récemment informé ses fournisseurs de cesser la production de l’appareil après 2024, faute de ventes suffisantes. Avec un prix fixé à 3499 $, le casque n’a pas réussi à atteindre la barre des 500 000 unités vendues, selon les dernières données de vente. De plus, les propriétaires actuels semblent ne pas l’utiliser à outrance, ce qui est un problème commun à pas mal de casques de réalité mixte.

Bien que le coût élevé soit un facteur évident, il ne s’agit pas du seul obstacle à l’adoption massive de l’Apple Vision Pro. Selon les déclarations de Tim Cook, le PDG d’Apple, le Vision Pro n’a jamais été conçu pour le grand public, mais pour les passionnés de technologies futuristes. Cependant, même parmi ces derniers, rares sont ceux prêts à investir une somme aussi importante.

Le marché des casques de réalité mixte, dominé par des acteurs comme Meta, connaît des difficultés similaires. Les utilisateurs ont du mal à intégrer ces appareils dans leur quotidien, les reléguant loin derrière des appareils aussi omniprésents que les smartphones.

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg reconnu pour ses analyses sur Apple, une part significative des propriétaires d’Apple Vision Pro a retourné leur appareil. Ceux qui l’ont conservé ne l’utilisent pas autant qu’Apple l’avait prévu. Ces données internes révèlent un problème qui touche également les produits de Meta et d’autres fabricants. Le marché semble encore immature et nécessite une évolution significative avant que ces casques ne trouvent leur place dans nos habitudes quotidiennes.

Gurman déclare :

« Depuis le lancement du Vision Pro en février, la société a vendu moins de 500 000 unités. Et un grand nombre de ceux qui l’ont acheté (et ne l’ont pas retourné) n’utilisent pas le produit autant qu’Apple l’avait anticipé. Bien sûr, ce problème n’est pas unique à Apple. Meta et d’autres fabricants de casques ont également du mal à fidéliser leurs utilisateurs. »