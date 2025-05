Discord va bientôt vous payer pour regarder des publicités

Vous connaissiez Adf.ly à l’époque ? Discord s’apprête à lui livrer concurrence quelques années après, enfin, juste pour gagner une monnaie virtuelle en regardant des publicités. Après une disponibilité sur PS5, Discord déploie progressivement une nouvelle fonctionnalité : une monnaie virtuelle appelée Orbs, que les utilisateurs peuvent obtenir en accomplissant des quêtes. Ces quêtes incluent notamment le visionnage de publicités ou la diffusion de jeux spécifiques via la plateforme. En échange, les utilisateurs reçoivent des Orbs, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour obtenir des avantages sur Discord.

Une nouvelle monnaie utilisable uniquement sur Discord

Les Orbs peuvent être échangés contre des éléments cosmétiques, mais aussi – fait notable – contre des crédits Discord Nitro, l’abonnement premium de la plateforme. Ce dernier donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, telles que des emojis personnalisés, des envois de fichiers volumineux, des boosts de serveur ou encore des profils personnalisés. Pour rappel, le forfait Discord Nitro est commercialisé au prix de 9,99€/mois.

Même si l’accumulation d’Orbs ne permet probablement pas de couvrir un abonnement Nitro de manière permanente, elle offre aux utilisateurs la possibilité de tester temporairement ces fonctionnalités sans dépenser d’argent réel. Cela pourrait représenter un point d’entrée intéressant pour ceux qui hésitent à s’abonner.

Une économie interne avec certains avantages

Cette nouvelle économie intégrée est également pensée comme un outil pour les annonceurs. Plutôt que de créer leur propre système de récompenses, ils peuvent désormais s’appuyer sur celui proposé par Discord pour engager les utilisateurs. Comme l’a expliqué Petter Sellis, vice-président produit chez Discord, la société garde une grande maîtrise sur cette économie d’Orbs, notamment sur les taux de conversion et les options d’échange. L’objectif est de trouver un équilibre entre la valeur des récompenses proposées et la pérennité du modèle économique de Discord, centré en partie sur Nitro.

Le déploiement des Orbs reste limité pour le moment. Seule une partie des utilisateurs y a accès, et exclusivement via l’application de bureau ou le navigateur. Cette phase de test vise sans doute à ajuster l’économie et le fonctionnement du système avant un éventuel élargissement à l’ensemble des utilisateurs.

Avec ce système, Discord explore de nouvelles formes de monétisation et d’engagement, tout en introduisant une dimension de récompense dans ses interactions publicitaires.