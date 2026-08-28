Vous trouvez Windows 11 moche ? Il coûte 22 € sur VIP-URcdkey et son interface se transforme gratuitement

Les promotions continuent chez VIP-URcdkey, avec Windows 11 Pro proposé à seulement 22 €. Et si c’est son interface qui vous fait encore hésiter, sachez qu’il existe de nombreux outils gratuits pour la transformer à votre goût. On vous explique comment.

Windows 11 ne fait pas toujours l’unanimité sur le plan esthétique. Malgré les efforts de Microsoft, son interface conserve quelques incohérences, des menus hérités d’anciennes versions et une barre des tâches qui peut sembler bien rigide face à l’élégance de macOS.

Pourtant, Windows possède un avantage majeur : il laisse une grande liberté à ceux qui souhaitent transformer leur environnement. Avec quelques outils bien choisis, il est possible de créer un bureau minimaliste, futuriste ou entièrement adapté à ses usages. Et nul besoin d’investir une fortune pour partir sur de bonnes bases : ceux qui souhaitent acheter Windows 11 peuvent notamment se tourner vers VIP-URcdkey pour le trouver à prix réduit. Une fois le système installé et activé, reste alors la partie la plus intéressante : façonner un bureau qui ne ressemble à aucun autre (voir plus bas dans cet article).

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Voici une sélection des promotions à ne pas manquer sur VIP-URcdkey.

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🤪 Une interface plus moderne, mais toujours pas totalement cohérente

Windows 11 a apporté une véritable évolution esthétique par rapport à Windows 10 : angles arrondis, nouvelles icônes, effets de transparence et menu Démarrer recentré participent à moderniser l’ensemble. Mais quelques années après son lancement, le système conserve un problème historique de Windows : son interface donne parfois l’impression d’avoir été construite par couches successives.

Certains menus adoptent parfaitement les nouveaux codes graphiques tandis que d’autres rappellent encore les générations précédentes. Les possibilités offertes nativement pour modifier certains éléments restent également assez limitées. Face à macOS, dont Apple contrôle très étroitement l’apparence, Windows peut donc sembler moins homogène au premier démarrage.

Mais cette faiblesse cache aussi l’une de ses principales qualités. Microsoft laisse suffisamment d’ouverture pour permettre à des applications tierces de modifier profondément l’expérience.

👉 Étape 1 : alléger la barre des tâches avec TranslucentTB

Premier changement, et probablement l’un des plus simples : s’attaquer à la barre des tâches. TranslucentTB permet d’en modifier l’apparence pour la rendre transparente et mieux l’intégrer au fond d’écran.

L’intérêt est particulièrement évident avec un bureau minimaliste. En faisant disparaître l’aplat de couleur de la barre des tâches, les icônes semblent directement intégrées au fond d’écran. Le logiciel est léger et permet d’obtenir un résultat beaucoup plus épuré sans modifier profondément Windows.

En ajoutant un fond sombre ou abstrait et en réduisant le nombre d’icônes présentes sur le bureau, quelques réglages suffisent déjà à transformer sensiblement l’apparence du système.

👉 Étape 2 : construire son interface avec Rainmeter

Pour aller beaucoup plus loin, Rainmeter reste l’un des outils de personnalisation emblématiques de Windows. Son principe repose sur des « skins » permettant d’afficher différentes informations directement sur le bureau.

Horloge minimaliste, calendrier, utilisation du processeur, mémoire disponible, espace de stockage ou raccourcis vers ses applications : chacun peut sélectionner les éléments qui lui sont réellement utiles et choisir leur disposition.

C’est ici que Windows commence réellement à se différencier de macOS. L’utilisateur peut construire un environnement très sobre avec seulement une horloge et quelques raccourcis, ou au contraire créer un véritable tableau de bord affichant en permanence les performances de son PC gaming.

Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège inverse : multiplier les widgets finit rapidement par recréer l’interface surchargée que l’on cherchait justement à éliminer.

👉 Étape 3 : donner vie au bureau avec Wallpaper Engine

Dernière touche : le fond d’écran. Wallpaper Engine permet d’aller bien au-delà d’une simple image en proposant des fonds animés et interactifs.

Animations abstraites, paysages, univers de science-fiction ou créations particulièrement minimalistes : le catalogue permet d’accorder l’arrière-plan au reste de son interface. Certains fonds peuvent également réagir à la musique ou aux interactions de l’utilisateur.

L’association devient alors particulièrement efficace : Wallpaper Engine pour l’arrière-plan, TranslucentTB pour faire disparaître visuellement la barre des tâches et Rainmeter pour ajouter uniquement les informations nécessaires. Le bureau Windows d’origine laisse place à un environnement entièrement personnalisé.

🎩 Windows 11 Pro : la personnalisation au-delà de l’esthétique

C’est finalement là que se situe la différence entre les philosophies de Microsoft et d’Apple. macOS propose une interface particulièrement cohérente dès le départ, mais Apple en contrôle étroitement les règles. Windows 11 est moins irréprochable dans sa configuration d’origine, mais offre davantage de latitude pour façonner son environnement.

Cette liberté ne concerne d’ailleurs pas seulement l’apparence. Windows 11 Pro donne accès à des fonctions avancées supplémentaires, dont l’Éditeur de stratégie de groupe local, qui permet aux utilisateurs expérimentés et aux administrateurs de contrôler de nombreux comportements du système.

Le prix officiel d’une licence Pro peut néanmoins représenter un investissement conséquent. Heureusement, VIP-URcdkey propose des tarifs particulièrement attractifs sur de nombreux logiciels Microsoft !

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.