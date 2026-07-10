Windows 11 Pro, Office 2024, Canva Pro… des promos incroyables sur des logiciels stars : c’est les soldes d’été sur VIP-URcdkey

Windows 11 Pro à 22 €, Office 2024 à 12 € et Canva Pro à seulement 10 € : des tarifs difficiles à croire, mais bien réels. Si vous aviez prévu de vous équiper, c’est le moment d’en profiter !
Quels que soient vos projets pour les mois à venir, donner un coup de boost à votre PC, refaire la charte graphique de votre site, mettre à jour les présentations de votre entreprise ou encore créer de nouveaux contenus, il y a fort à parier que vous aurez besoin de vous équiper des meilleurs logiciels.
Bonne nouvelle, le site VIP-Urcdkey propose des tarifs particulièrement attractifs. Vous pouvez par exemple obtenir Canva Pro pour seulement 10 € au lieu de 110 €, ou encore acheter une licence Windows 11 à 22 € au lieu de 259 €, pour ne citer qu’eux. On vous explique plus dans cet article le secret de ces petits prix.
🎁 Offrez-vous un accès à Canva Pro pendant 1 an pour 10€
Canva s’est imposée comme une référence auprès des indépendants, des créateurs de contenu et des petites entreprises. Son principal atout ? Permettre de créer facilement des visuels professionnels, même sans la moindre compétence en graphisme.
Par rapport à la version gratuite, Canva Pro débloque une immense bibliothèque de contenus premium, des outils avancés d’automatisation et l’ensemble des dernières fonctionnalités d’intelligence artificielle réunies au sein de Canva AI 2.0.
💫 Les logiciels Microsoft à prix cassés sur VIP-URcdkey
👉 Appliquez le code promo TOMS25 pour bénéficier d’une réduction de 25%.
Microsoft Windows
- Microsoft Windows 11 Pro : 22,13€ (au lieu de 29,50€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 11 Home : 20,03€ (au lieu de 26,70€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 10 Pro : 18€ (au lieu de 24€) avec le code TOMS25
- Microsoft Windows 10 Home : 14,93€ (au lieu de 19,91€) avec le code TOMS25
- Windows 10 Entreprise LTSC 2021 : 13,49€ (au lieu de 17,99€) avec le code TOMS25
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 : 15,37€ (au lieu de 20,49€) avec le code TOMS25
- Windows 11 LTSC 2024：15,37€ (au lieu de 20,49€) avec le code TOMS25
Microsoft Office
- Office2024 Professional Plus Lifetime : 12,29€ (au lieu de 16,38€) avec le code TOMS25
- Office2024 LTSC Standard Lifetime : 14,30€ (au lieu de 19,07€) avec le code TOMS25
- Office2019 Professional Plus Lifetime : 55,48€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25
- Office2016 Professional Plus Lifetime : 28,35€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25
Pack Windows + Office
- Windows11 Pro + Office2024 Professional Plus Lifetime：29,24€ (au lieu de 38,99€) avec le code TOMS25
- Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus : 38,74€ (au lieu de 51,65€) avec le code TOMS25
- Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus : à 55,88€ (au lieu de 74,50€) avec le code TOMS25
Et aussi
- MS Access 2024 CD Key Global: 19,49€ (au lieu de 25,99€) avec le code TOMS25
- Win Server 2025 Standard Key Global: 22,49€ (au lieu de 29,99€) avec le code TOMS25
- Win Server 2022 Standard Key Global: 27,02€ (au lieu de 36,03€) avec le code TOMS25
👍 Pourquoi les licences Microsoft sont-elles proposées à des prix aussi bas ?
Les tarifs pratiqués par VIP-URcdkey pour Windows 11 ou Microsoft Office peuvent surprendre, mais ils s’expliquent en grande partie par le marché des licences logicielles d’occasion. Depuis plusieurs années, la législation européenne autorise la revente de certaines licences perpétuelles ce qui permet à des acteurs comme VIP-URcdkey de proposer des licences authentiques à des prix souvent bien inférieurs à ceux du Microsoft Store.
Une fois activées, ces licences sont reconnues par Microsoft et donnent accès aux mises à jour ainsi qu’aux correctifs de sécurité publiés par l’éditeur. C’est ce qui explique qu’il soit possible de trouver Windows 11 Pro ou Office à des tarifs très éloignés des prix officiels.
🤔 Canva Pro pour 10€, comment est-ce possible ?
Le fonctionnement est différent pour Canva Pro. VIP-URcdkey s’approvisionne auprès de distributeurs, ses prix résultent donc des différences régionales de distribution ainsi que de l’achat en gros.
Après la commande, l’utilisateur ne reçoit pas une clé d’activation, mais un lien d’activation. En cliquant dessus, son compte Canva gratuit est automatiquement mis à niveau vers Canva Pro, tout en conservant son espace personnel et ses créations.
Le site précise également que chaque activation est vérifiée avant d’être proposée à la vente et qu’un service après-vente par mail est disponible (service@vip-urcdkey.com) en cas de difficulté lors de l’activation ou de l’utilisation du compte.
Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.