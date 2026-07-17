Les soldes continuent sur VIP-URcdkey : Windows 11 Pro n’est qu’à 23€, une bonne raison de quitter Windows 10 définitivement

Besoin de Windows 11 Pro ou d’Office 2024 ? VIP-URcdkey propose des licences à prix réduit, avec des remises pouvant dépasser 80 % par rapport aux tarifs officiels.

Si vous envisagez d’acheter un logiciel Microsoft, qu’il s’agisse de Windows, d’Office ou d’une autre licence, VIP-URcdkey fait partie des plateformes à connaître. Le site propose régulièrement des remises pouvant dépasser 80 % par rapport aux tarifs officiels.

Ces prix s’expliquent par la combinaison de plusieurs facteurs : la législation sur les logiciels d’occasion, les différences de prix entre les régions du monde et les achats de licences en gros.

Si vous souhaitez donner un second souffle à votre PC, c’est peut-être le bon moment pour passer à Windows 11 Pro. D’autant que la fin du support de Windows 10 approche à grands pas (nous y revenons plus bas dans l’article). Et bonne nouvelle, cela ne vous coûtera que 23€.

💫 Notre sélection de logiciels aux meilleurs prix

Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres disponibles sur VIP-URcdkey, mais n’hésitez pas à parcourir le site, qui regorge de bons plans. Dans tous les cas, pensez à appliquer le code promotionnel proposé (-10 % ou -25 %, selon l’offre) avant de valider votre achat afin de bénéficier de la meilleure remise.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Pack Windows + Office

Pack Windows + CCleaner

Canva Pro pendant 1 an

Canva Pro pour 1 an : 9€ (au lieu de 9,99€) avec le code TOMS10

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✋ Windows 10, la fin est proche

Même si Microsoft a accordé un sursis à Windows 10 grâce au programme Extended Security Updates (ESU), le message reste le même : l’avenir est désormais à Windows 11. Le support standard de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025. Les utilisateurs qui ne souhaitaient pas migrer ont pu continuer à recevoir les mises à jour de sécurité en adhérant au programme ESU. Cette prolongation valable jusqu’en octobre 2026 ne concerne toutefois que les correctifs de sécurité : aucune nouvelle fonctionnalité, amélioration ou assistance technique n’est proposée.

Pour les utilisateurs dont le PC est compatible, passer à Windows 11 demeure la solution la plus pérenne. Le système bénéficie des dernières innovations de Microsoft, d’une sécurité renforcée et d’une meilleure prise en charge des fonctionnalités d’intelligence artificielle, qui prennent une place de plus en plus importante dans Windows.

Si votre ordinateur fonctionne encore sous Windows 10, c’est donc le bon moment pour préparer la transition. Les offres proposées par VIP-URcdkey permettent d’acquérir une licence Windows 11 Pro à un tarif bien inférieur au prix officiel, de quoi effectuer la migration sans se ruiner avant la fin définitive des mises à jour de sécurité en 2026.

Cet article est une publication rédigée en partenariat avec VIP-URcdkey.