En 2026, choisirez-vous Windows 11 Pro ou Windows 11 Home ?

Si vous n’êtes pas déjà sur Windows 11, la situation risque de se compliquer avec l’arrêt en 2025 du support de Windows 10. Il est donc temps d’envisager une migration, reste à choisir quelle version est faite pour vous et à quel prix.

La nouvelle année est l’occasion de prendre quelques bonnes résolutions, et parmi elles, pourquoi pas un PC reboosté et bien protégé, le tout pour un prix particulièrement bas. En faisant appel au site VIP-URcdkey vous avez la possibilité d’acheter une licence Windows 11 à partir de 19€ seulement. Le site parvient à aligner des tarifs incroyables en exploitant la législation sur la revente de logiciels d’occasion.

Il s’agit de licences tout à fait officielles avec les mêmes garanties qu’une licence payée 259€ sur le site de Microsoft… Vous bénéficierez de toutes les mises à jour proposées par Microsoft que ce soit pour la sécurité ou pour profiter de nouvelles fonctionnalités.

La seule question qui reste à résoudre est quelle version de Windows faut-il choisir ? On vous en dit plus dans la 2e partie de l’article.

🔥 Licences Windows et Office : les meilleures offres

Voici une sélection de logiciels Microsoft disponibles sur le site de VIP-URcdkey.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

Une fois la transaction finalisée, il ne faut que quelques minutes avant que vous récupériez votre clé d’activation. Mais n’oubliez pas auparavant d’appliquer le code TOMS25 pour bénéficier de la réduction de 30% réservée à nos lecteurs.

🧐 Comment utiliser ma clé d’activation ?

Pour une licence Windows : Il faut vous rendre dans les paramètres de votre ordinateur, saisir la clé dans la section “Activation” puis suivre les instructions qui apparaissent à l’écran.

Pour une licence Office : télécharger la version d’Office choisie sur le site de Microsoft puis entrez la clé quand elle vous sera demandée et suivez les instructions pour compléter l’installation.

🕵 Windows 11 Home vs Windows 11 pro : quelle version choisir ?

On l’a vu plus haut, le prix n’est pas un souci, car dans les 2 cas cela ne vous coûtera qu’une vingtaine d’euros. En revanche, en termes de sécurité, de fonctionnalités et d’intégration IA des différences existent.

Sécurité

En matière de sécurité Windows 11 Home intègre déjà une base solide : Microsoft Defender, le pare-feu Windows, le chiffrement des données et la prise en charge du TPM 2.0 sont présents. Pour un usage personnel, cela suffit largement.

Windows 11 Pro va plus loin avec des outils pensés pour les environnements professionnels : BitLocker pour le chiffrement complet du disque, Windows Information Protection (WIP) et la gestion des politiques de sécurité via Group Policy. Ces options offrent un contrôle renforcé des données sensibles, notamment en entreprise ou en télétravail.

Fonctionnalités

Windows 11 Home couvre l’essentiel des besoins : navigation, multimédia, gaming et applications courantes. La version Pro ajoute des fonctions clés comme Remote Desktop (serveur), Hyper-V pour la virtualisation, Windows Sandbox et la possibilité de rejoindre un domaine ou Azure Active Directory. Ces outils sont indispensables pour les utilisateurs avancés, les développeurs et les professionnels de l’informatique.

Intelligence artificielle

Les deux versions profitent des mêmes avancées IA : IA intégrée pour l’assistance, la recherche intelligente et les aides à la productivité.

Cependant, Windows 11 Pro est mieux adapté aux usages IA professionnels. Il permet par exemple d’exécuter des modèles IA dans des machines virtuelles, d’allouer précisément CPU, mémoire et parfois GPU et d’isoler un environnement IA du système principal.

De même la gestion multi-utilisateur sera grandement facilitée grâce à Group Policy et à Azure Active Directory (limitation ou priorisation de certains usages, contrôle des applications autorisées, gestion centralisée des machines…).

Windows 11 offre également une stabilité accrue pour des tâches longues (entraînement, inférence), critère important pour des charges IA continues.