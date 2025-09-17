YouTube déploie de nouveaux outils d’IA pour les créateurs et spectateurs en 2025

En 2025, YouTube déploie des outils d’IA pour faciliter la création (génération de vidéos, montage automatisé, musique), optimiser la monétisation (partenariats flexibles, shopping intégré) et améliorer les lives (diffusion multi-format, jeux interactifs), tout en renforçant la transparence (watermarks) et la protection des créateurs (détection des deepfakes).

Lors de son événement Made on YouTube, la plateforme a présenté une série d’outils basés sur l’intelligence artificielle, conçus pour simplifier la création de contenu. Ces innovations s’inscrivent dans une volonté d’accompagner les créateurs tout en renforçant la transparence autour des contenus générés par IA.

Des outils de création assistée par IA

YouTube intègre Veo 3 Fast, un modèle développé par Google DeepMind, à sa fonctionnalité Shorts. Cet outil permet de générer des clips vidéo, des arrière-plans ou des éléments sonores à partir de descriptions textuelles. Les créateurs pourront également animer des photos, appliquer des styles visuels ou ajouter des objets et personnages à leurs vidéos via des commandes écrites.

Un autre outil, Edit with AI, propose une assistance pour le montage : il organise automatiquement les séquences brutes, suggère des transitions, des musiques d’accompagnement et des voix off. Par ailleurs, la fonction Speech to Song transforme des dialogues extraits de vidéos éligibles en bandes-son adaptées aux Shorts. Pour garantir la traçabilité, tous les contenus générés par IA porteront un watermark SynthID et une mention explicite.

Neal Mohan, PDG de YouTube, a souligné que ces avancées visent à “stimuler la créativité humaine”, sans se substituer à elle. Dans un premier temps, ces fonctionnalités seront disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Monétisation et collaborations avec les marques

YouTube introduit un format de partenariat flexible pour les vidéos longues, permettant aux créateurs d’insérer, de retirer ou de revendre dynamiquement des segments publicitaires. Cette approche transforme les vidéos en “actifs évolutifs”, ouvrant la possibilité de commercialiser un même espace à plusieurs marques ou sur différents marchés. Un test limité est prévu début 2026.

Les créateurs de Shorts pourront bientôt ajouter des liens directs vers les sites des marques, facilitant les conversions pour les partenariats. Le programme YouTube Shopping s’étend par ailleurs au Brésil et accueille de nouveaux partenaires comme Nike et Best Buy. Une IA sera également déployée pour identifier et étiqueter automatiquement les produits mentionnés dans les vidéos.

La plateforme indique avoir versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs, artistes et médias au cours des quatre dernières années.

Améliorations pour les diffusions en direct

Plusieurs nouveautés ciblent les lives :

Un mode entraînement pour tester son setup avant de démarrer un stream.

pour tester son setup avant de démarrer un stream. Playables on Live : une bibliothèque de 75+ jeux à diffuser en interaction avec le public.

La possibilité de diffuser simultanément en format horizontal et vertical , avec un chat unifié.

, avec un chat unifié. Une fonction de résumé automatique générant des Shorts à partir des moments forts du direct.

générant des Shorts à partir des moments forts du direct. Des publicités côte à côte, moins intrusives, et une transition fluide entre les lives publics et réservés aux membres.

Analyse et protection des contenus

YouTube Studio s’enrichit d’Ask Studio, un assistant conversationnel fournissant des insights personnalisés sur les performances et les retours de la communauté. L’onglet Inspiration propose désormais des idées de contenu, accompagnées d’analyses sur leur pertinence pour l’audience.

Le test A/B des titres et miniatures est élargi, permettant de comparer jusqu’à trois variantes par vidéo. Une fonction Collaborations autorise jusqu’à cinq créateurs à co-diffuser un contenu, touchant ainsi leurs audiences respectives.

Enfin, pour lutter contre les abus, un outil de détection de ressemblance est généralisé aux membres du YouTube Partner Program. Il permet de signaler et supprimer les vidéos utilisant leur image sans autorisation.