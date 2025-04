Finalement, Trump suspend les droits e douane pour l’UE, mais pas pour la Chine

Le 9 avril 2025, le président Donald Trump a rompu le silence concernant sa décision de suspendre temporairement l’imposition de tarifs douaniers sur plusieurs pays, tout en augmentant les droits de douane sur les produits chinois. Cette annonce, faite sur sa plateforme de Truth Social, a eu un impact immédiat sur les marchés financiers, entraînant une hausse significative des actions, notamment dans les secteurs de la technologie et du voyage.

Trump a exprimé sa conviction que la Chine souhaite négocier un accord commercial avec les États-Unis, bien qu’elle ne sache pas encore comment procéder. Il a décrit les Chinois comme un peuple fier et a qualifié le président Xi Jinping de “proud man”. Trump a également souligné qu’il connaît bien Xi et pense que la Chine est en train de réfléchir à la manière de parvenir à un accord.

L’annonce de Trump concernant la suspension des tarifs douaniers pour une période de 90 jours a été suivie d’une conférence de presse où il a réitéré son point de vue sur le déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine. Il a rappelé que la Chine avait réalisé un bénéfice d’un billion de dollars grâce au commerce avec les États-Unis en 2024, une situation qu’il juge inéquitable.

Les actions de Tesla et de United Airlines ont été parmi les plus performantes à la suite de l’annonce de Trump, avec des gains respectifs de 21 % et 25 %. Trump a également mentionné que d’autres pays, en plus de la Chine, sont intéressés par la négociation de termes commerciaux équitables avec les États-Unis. Il a indiqué que ces pays peuvent s’adresser à la Maison Blanche, au Département du Trésor ou au Département du Commerce pour entamer des discussions.

Trump a précisé que la suspension des tarifs douaniers ne concerne pas les pays qui ont riposté à ses mesures. Il a affirmé avoir averti ces pays que toute riposte entraînerait un doublement des tarifs, une mesure qu’il a déjà appliquée à la Chine.

Trump a exprimé son optimisme quant à l’issue des négociations commerciales, affirmant qu’il est satisfait de sa décision et qu’il pense que les discussions aboutiront à un résultat positif.