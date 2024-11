Sur YouTube, vous pourrez bientôt générer vos propres remix musicaux avec de l’IA

L’intelligence artificielle (IA) s’immisce dans une multitude d’applications, et YouTube n’échappe pas à cette tendance. La plus grande plateforme de partage vidéo au monde teste une nouvelle fonctionnalité IA qui promet d’apporter un vent nouveau à la manière dont les créateurs de contenu intègrent de la musique à leurs vidéos. Désormais, un groupe restreint de créateurs peut tester une fonctionnalité innovante permettant de remixer des morceaux musicaux sous licence grâce à de simples indications.

Le projet Dream Track : Remixer la musique facilement

YouTube étend son expérimentation Dream Track, qui repose sur des voix générées par IA d’artistes participants, afin de permettre aux créateurs de concevoir des bandes-son personnalisées. La dernière version de Dream Track va encore plus loin en offrant la possibilité de remixer des chansons sous licence spécifiquement pour les YouTube Shorts. En utilisant de simples commandes textuelles, les créateurs peuvent désormais ajuster divers aspects d’une chanson, comme son ambiance ou son genre, pour l’adapter parfaitement à l’atmosphère de leurs vidéos.

Concrètement, YouTube génère une bande-son personnalisée de 30 secondes, revisitée à partir du morceau original. Chaque bande-son remixée est attribuée de manière transparente à la chanson d’origine, avec des indications claires sur la page audio des Shorts. Cela garantit non seulement le respect des droits des artistes, mais aussi une transparence pour les utilisateurs.

Des artistes renommés mais des limites encore floues

Parmi les artistes participant à l’expérience Dream Track, on retrouve des voix bien connues telles que Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato et John Legend. Cependant, la liste des chansons disponibles pour le remix et des maisons de disques impliquées reste pour l’instant limitée et peu détaillée.

Bien que cette fonctionnalité soit innovante, certains se questionnent sur son réel attrait. Certes, cette possibilité de retoucher l’ambiance d’un morceau peut permettre aux créateurs d’adapter la musique de façon plus fine à leur contenu, mais il est possible que tous les artistes ne soient pas ouverts à l’idée de voir leurs chansons modifiées par une IA. Cette hésitation pourrait limiter l’adoption de Dream Track à grande échelle, bien que seul le temps nous dira si cette innovation deviendra la norme.

Une inspiration du côté de TikTok

Parallèlement à Dream Track, YouTube poursuit son incursion dans des fonctionnalités inspirées de ses concurrents, notamment TikTok. L’application teste en effet un geste de balayage vers le haut, permettant de passer à la vidéo suivante d’un simple mouvement. Ce changement vise à rendre l’expérience de visionnage plus fluide et intuitive, surtout pour les utilisateurs habitués à la navigation de type TikTok. YouTube introduit également une nouvelle interface pour le contrôle de la vitesse de lecture, qui sera déployée aussi bien sur Android que sur iPhone.

Enfin, pour les utilisateurs de YouTube Music Premium qui bénéficient de tarifs promotionnels depuis longtemps, une augmentation de prix est en approche. Cette nouvelle pourrait ne pas être bien accueillie par les premiers abonnés, mais elle s’inscrit dans un contexte de valorisation des services de streaming musical.