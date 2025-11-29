❗PC portables : les meilleures promos à saisir sur AliExpress pendant le Cyber Monday

Le Cyber Monday prend la succession du Black Friday sur AliExpress. Profitez d’une nouvelle vague de promotions très intéressantes sur les PC Portables, l’occasion idoine de s’équiper ou de faire un cadeau à vos proches à moindre coût.

Après un Black Friday déjà très dense, le Cyber Monday prend le relais et apporte son lot de remises impressionnantes dans les rayons d’AliExpress. Nombre d’internautes vont saisir l’opportunité pour changer de configuration sans se ruiner et anticiper les courses de Noël. Ce nouvel évènement promotionnel est un moment clé pour profiter de prix particulièrement agressifs sur des appareils vendus bien plus cher le reste de l’année.

Les stocks peuvent d’ailleurs fondre rapidement si bien qu’il faut être réactif si vous êtes sûr de votre choix. Nous avons préparé une sélection de plusieurs PC portables à prix bradé pour vous faire gagner du temps. Comme à l’accoutumée, les réductions initiales proposées par le site marchand s’additionnent avec des coupons promos supplémentaires. Il suffit simplement de les activer au moment de passer à la caisse, rien de très sorcier !

🔥Les PC portables en promotion pendant le Cyber Monday

Le ACEMAGIC avec Ryzen 7 7735HS à 435€ au lieu de 482€ grâce au coupon BFFR30.

Le PC portable gamer avec Intel Core i7 7500U à 181€ au lieu de 251€ grâce au coupon BFFR30.

Le i9-8950hk à 270€ au lieu de 361€ grâce au coupon BFFR30.

Le Intel I7-8500Y à 194€ au lieu de 271€ grâce au coupon BFFR30.

Le Ninkear YBOOK15 à 214€ au lieu de 279€ grâce au coupon BFFR30.

Le Uperfect Delta 15.6 à 177€ au lieu de 221€ grâce au coupon BFFR20.