Prix de la RAM : sommes-nous arrivés au sommet avant le krach ?

Les deux géants sud-coréens de la mémoire ont décidé de ne plus proposer que des contrats pluriannuels à leurs clients. Une décision qui soulève des questions sur la trajectoire future des prix.

Samsung et SK hynix ont abandonné les contrats d’approvisionnement annuels en mémoire DRAM au profit de contrats long terme d’une durée de trois à cinq ans, conclus avec les grandes entreprises technologiques mondiales. C’est ce que révèle un rapport récent en provenance de Corée du Sud. Ce changement de stratégie, s’il peut s’expliquer par une volonté de mieux anticiper la demande avant d’engager de nouveaux investissements de capacité, suscite également des interrogations sur l’état réel du marché.

Une logique commerciale qui interpelle

La question que posent plusieurs observateurs est simple : pourquoi ces fabricants chercheraient-ils à verrouiller les prix actuels sur plusieurs années s’ils anticipaient une hausse significative à court terme ? Pour certains analystes, ce mouvement pourrait indiquer que les prix de la DRAM sont proches de leur plafond.

To be honest, the fact that they are only signing new LTAs is somewhat concerning to me.



Because that essentially suggests that memory companies do not expect memory prices to rise much further from here.



Think about it. If prices were going to keep rising, would they really… https://t.co/t808usMHs3 — Jukan (@jukan05) April 8, 2026

Il faut rappeler que Samsung a déjà relevé ses tarifs de 30 % d’un trimestre à l’autre pour le deuxième trimestre 2026, après une hausse de 100 % sur un an au premier trimestre. La question d’une nouvelle hausse significative au troisième trimestre reste ouverte, et sa réponse permettra de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.

NAND et DRAM : deux dynamiques distinctes

Si le pic des prix semble se profiler du côté de la DRAM, la situation est différente pour la mémoire NAND. La banque UBS anticipe désormais que les prix de la RAM ne culmineront qu’au troisième trimestre 2027.

UBS: On the timing of the NAND price peak



"For NAND specifically, we now model industry pricing to peak in CQ3:27 (vs. CQ2:27 prior) based on our view that YMTC is now allocating a significant portion of its incremental capacity towards DRAM rather than NAND – roughly 30k-wpm… — Jukan (@jukan05) April 9, 2026

Deux facteurs distincts viennent soutenir cette tendance haussière pour le NAND. D’abord, la technologie TurboQuant développée par Google, qui avait contribué à modérer les prix spot de la DRAM ces dernières semaines en compressant le cache KV basé sur cette technologie, ne produit aucun effet équivalent sur la demande en NAND. Ensuite, le fabricant chinois YMTC et d’autres acteurs du pays ont réorienté une partie de leur production vers la DRAM, ce qui laisse l’offre de NAND relativement contrainte.

Des perspectives financières importantes pour Samsung

Dans ce contexte, les analystes de KB Securities estiment que Samsung pourrait dégager un bénéfice opérationnel de 327 000 milliards de wons en 2026, puis de 488 000 milliards de wons en 2027. Ces chiffres placeraient le groupe sud-coréen au premier rang mondial en termes de rentabilité opérationnelle, devant NVIDIA, selon ces projections.

C’est précisément pour cette raison que l’évolution des prix pratiqués par Samsung sur la DRAM au troisième trimestre 2026 sera suivie de près. Si aucune hausse notable n’est annoncée, cela confirmerait que le fabricant a bel et bien choisi de sécuriser ses revenus plutôt que de parier sur une appréciation supplémentaire.