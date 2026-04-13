MacBook Neo : si vous souhaitiez en acheter un, il va falloir faire très vite

Apple a passé des commandes d’urgence auprès de ses fournisseurs pour répondre à l’épuisement des stocks du MacBook Neo à 699 euros, tout en relevant ses objectifs de vente à 10 millions d’unités malgré des difficultés d’approvisionnement en puces A18 Pro.

Le nouveau MacBook Neo, commercialisé au prix de 699€, connaît une demande plus importante que prévu. Selon des informations provenant de publications taïwanaises, les stocks initiaux de la version d’entrée de gamme sont épuisés, ce qui a conduit Apple à passer des commandes d’urgence auprès de ses fournisseurs habituels, notamment Hon Hai (Foxconn) et Quanta.

Face à cette situation, les délais de livraison pour le modèle de base s’étendent désormais jusqu’au mois de mai. Apple a révisé ses prévisions de ventes à la hausse, passant d’un objectif initial de 7 millions d’unités à 10 millions d’unités pour cet ordinateur portable positionné sur le segment économique.

Des contraintes liées au processeur

La disponibilité de l’appareil dépend toutefois de l’approvisionnement en composants, et plus particulièrement de la puce A18 Pro. Pour maintenir un prix de vente de 599 dollars, Apple utilise une version spécifique de ce processeur, issue du tri de production (« binning »). Ce processeur dispose d’un GPU à 5 cœurs, contre 6 cœurs sur la version équipant l’iPhone 16 Pro.

Les réserves actuelles de ces puces récupérées ne sont pas illimitées. Pour répondre à la demande, l’entreprise pourrait être contrainte de relancer la production de ce processeur plus ancien, une décision qui risquerait de réduire les marges bénéficiaires sur ce modèle.

Caractéristiques techniques et compromis

Le MacBook Neo est équipé d’un écran Liquid Retina de 13 pouces affichant une définition de 2 408 x 1 506 pixels avec une luminosité de 500 nits. Le châssis en aluminium, disponible en plusieurs coloris avec un clavier assorti, présente des bordures uniformes. L’appareil intègre également Touch ID, deux haut-parleurs compatibles avec l’audio spatial et une caméra frontale 1080p.

Pour atteindre ce prix, certains compromis techniques ont été faits. L’ordinateur dispose de 8 Go de mémoire vive et de deux ports USB-C aux caractéristiques techniques distinctes. De plus, le trackpad est de type mécanique, ne disposant pas de la technologie de détection de pression présente sur les modèles plus onéreux de la gamme.