Black Friday AliExpress : ces mini PC à prix cassé vont vous faire craquer !

Le Black Friday s’est déjà engouffré dans les rayons d’AliExpress. Au menu : une flopée de produits bradés dont les fameux mini PC qui voient leur prix chuter. On fait le point sur les offres les plus intéressantes.

L’effervescence du Black Friday a déjà envahi AliExpress avec des promotions qui surgissent bien avant le jour J. Et en fouillant bien, on peut trouver de véritables pépites à moindre coût. Si vous cherchez à compléter votre configuration, c’est le moment idoine. Pour vous mâcher le travail, la rédaction veille au grain, prête à dégainer les promotions les plus intéressantes.

Dans cet article, nous mettrons notamment en lumière les mini-PC. Idéals pour la bureautique, le multimédia ou la navigation web, ils permettent aux utilisateurs de bénéficier d’un gain de place conséquent tout en baissant leur consommation d’énergie. On apprécie aussi leurs performances très honnêtes même s’ils restent logiquement en deçà de la puissance des PC haut de gamme dédiés au gaming et aux logiciels lourds.

Pour le Black Friday, AliExpress frappe fort avec de belles ristournes sur de nombreux modèles. L’astuce à ne pas oublier : vous pouvez cumuler les réductions de base avec des coupons promo pour faire encore plus d’économies. Ces coupons étant en quantité limitée, il ne faudra pas trop attendre pour en profiter.

🚨C’est le Black Friday sur AliExpress, voici les meilleures réductions sur les mini PC

Le GMKtec K12 à 243€ au lieu de 327€ avec le coupon BFFR40.

Le GMKtec M6 Ultra à 243€ au lieu de 330€ avec le coupon BFFR40.

Le CHUWI UBox à 193€ au lieu de 268€ avec le coupon BFFR30.

Le BMAX B9 Plus au prix de 285€ au lieu de 331e avec le coupon BFFR40.

Le Firebat AM02 à 209€ au lieu de 256€ avec le coupon BFFR30.

Le SOYO M4 PLUS2 au prix de 145€ avec le coupon BFFR20.

Le MLLSE G3 au prix de 105€ avec le coupon BFFR15.