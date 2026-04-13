Émulation PS3 : une nouvelle étape simplifie le lancement des jeux sur RPCS3

L’émulateur PlayStation 3 RPCS3 vient de franchir une nouvelle étape dans la simplification de l’expérience utilisateur. Depuis peu, il est possible de charger directement des fichiers ISO chiffrés, sans avoir à passer par une étape de déchiffrement préalable.

Une manipulation en moins pour les utilisateurs

Jusqu’à présent, RPCS3 n’acceptait que les fichiers ISO déchiffrés. Concrètement, cela obligeait les utilisateurs à recourir à un outil tiers pour convertir leur image disque avant de pouvoir la lancer dans l’émulateur. Désormais, cette étape n’est plus nécessaire : il suffit de fournir la clé de déchiffrement correspondant au disque, et l’émulateur se charge du reste.

RPCS3 now supports loading encrypted ISO games!



All you need is to dump your disc as an encrypted ISO, as well as the disc decryption key, and place both in the same folder, thanks to work from digant73. — RPCS3 (@rpcs3) April 11, 2026

L’annonce a été faite par l’équipe de développement via un post sur X. Elle fait suite à une autre mise à jour publiée il y a quelques mois, qui permettait déjà de monter directement un fichier ISO sans avoir à en extraire le contenu au préalable.

Une meilleure préservation des données

Au-delà du confort d’utilisation, cette évolution présente un intérêt du côté de la conservation. Les images disques chiffrées conservent une structure proche de celle des Blu-ray originaux, ce qui les rend plus fidèles à la source que les dossiers extraits ou les ISO déchiffrés.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large au sein du projet RPCS3, qui cherche depuis plusieurs années à réduire la complexité technique pour les utilisateurs, tout en améliorant la compatibilité avec le catalogue PS3.

Un émulateur qui gagne en accessibilité

RPCS3 avait déjà marqué les esprits récemment en permettant de lancer des jeux PS3 directement depuis Steam, sans passer par l’interface de l’émulateur. La prise en charge des ISO chiffrés s’inscrit dans cette même logique de simplification.

À ce jour, plus de 70 % des jeux PS3 sont considérés comme jouables sur RPCS3. Le reste du catalogue reste accessible, mais peut présenter des problèmes graphiques ou des bugs mineurs selon les titres.