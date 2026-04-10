Windows 11 annonce un changement radical qui va bouleverser vos habitudes

Microsoft prévoit de regrouper tous les réglages dans une seule application, tout en retravaillant l’Explorateur de fichiers, le menu Démarrer et les performances générales du système.

Un ingénieur de Microsoft a confirmé publiquement que le Panneau de configuration de Windows sera progressivement abandonné dans les prochains mois, au profit de l’application Paramètres, plus récente. L’annonce s’accompagne d’une série de changements attendus sur plusieurs composants clés de Windows 11.

Une annonce officielle sur X

C’est via le réseau social X que March Rogers, directeur du design chez Microsoft, a pris la parole cette semaine pour évoquer les travaux en cours. Selon lui, l’objectif est de regrouper l’ensemble des options de configuration dans un seul endroit, afin que les utilisateurs n’aient plus à jongler entre le Panneau de configuration et l’application Paramètres pour des tâches courantes comme la gestion des imprimantes ou la configuration réseau.

We're working our way through migrating all the old control panel controls into the modern Settings apps. We're doing it carefully because there are a lot of different network and printer devices & drivers we need to make sure we don't break in the process. — March Rogers (@marchr) April 6, 2026

Rogers a également précisé pourquoi cette migration prend du temps : le Panneau de configuration contient de nombreuses options liées aux pilotes et aux périphériques, et les ingénieurs s’assurent qu’aucun élément ne soit cassé dans le processus. En parallèle, les pages de l’application Paramètres font l’objet d’une refonte visant une meilleure lisibilité et une compatibilité améliorée avec le mode sombre.

Des mises à jour attendues dès ce mois d’avril

Microsoft oriente ses prochaines mises à jour davantage vers la stabilité, la fluidité et la correction de bugs que vers l’introduction de nouvelles fonctionnalités majeures. Parmi les changements prévus pour le mois d’avril figurent notamment la mise à jour des boîtes de dialogue de compte avec prise en charge du mode sombre, l’intégration de Copilot dans le Narrateur sur l’ensemble des appareils, de nouvelles options dans les paramètres du stylet, ou encore la prise en charge de la saisie vocale pour renommer des fichiers dans l’Explorateur de fichiers.

L’Explorateur de fichiers doit lui aussi bénéficier d’une révision de son interface, ainsi que d’améliorations en termes de performances et de fiabilité. Le menu Démarrer n’est pas en reste : Microsoft annonce un gain de rapidité, une amélioration de l’indexation de recherche et des corrections de bugs.

Enfin, l’invite de commandes classique sera également modernisée, avec l’intégration de plusieurs fonctionnalités issues du projet open source Windows Terminal.

Ces annonces interviennent après des années de critiques récurrentes de la part des utilisateurs concernant les incohérences visuelles et les lenteurs de Windows 11. Microsoft semble vouloir y répondre de manière concrète, à commencer par la mise à jour prévue la semaine prochaine.