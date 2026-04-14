NVIDIA veut s’offrir un géant de l’informatique : le marché du gaming bientôt bouleversé ?

NVIDIA mènerait des négociations depuis plus d’un an pour acquérir un fabricant d’ordinateurs majeur, un projet qui permettrait au concepteur de puces de devenir un constructeur à part entière et de contrôler directement l’intégration de ses processeurs sur le marché des PC et des serveurs.

Selon des informations relayées par le site SemiAccurate, Nvidia serait en discussion depuis plus d’un an pour acquérir une entreprise majeure du secteur des PC et des serveurs. Ce projet d’acquisition, qui semble entrer dans une phase décisive, marquerait un changement de stratégie important pour le concepteur de puces, qui passerait ainsi du statut de fournisseur de composants à celui de constructeur de matériel.

Une stratégie axée sur l’intégration des processeurs

L’intérêt de Nvidia pour un tel rachat s’inscrirait dans une volonté d’étendre sa présence sur le marché des ordinateurs portables. Jensen Huang, le PDG de l’entreprise, aurait pour objectif de déployer ses propres puces dans un parc pouvant atteindre 150 millions d’appareils. En devenant un fabricant d’équipement d’origine (OEM), Nvidia pourrait contrôler directement la conception, la puissance et les performances des machines intégrant ses processeurs.

Le marché actuel des composants est marqué par une domination de Nvidia sur le segment des processeurs graphiques (GPU), où l’entreprise détient plus de 90 % des parts de marché. Une acquisition lui permettrait de ne plus dépendre uniquement de ses partenaires pour la mise en avant de ses nouvelles technologies de puces.

Des cibles potentielles et des interrogations

Bien qu’aucune entreprise n’ait été officiellement nommée, les observateurs pointent vers des partenaires de longue date. Des fabricants taïwanais comme MSI, ASUS ou Gigabyte collaborent étroitement avec Nvidia depuis des décennies sur le marché des cartes graphiques. Des constructeurs comme Dell ou HP sont également évoqués, bien que leur modèle économique soit plus généraliste.

Toutefois, ce projet soulève des questions, notamment sur la viabilité économique d’un rachat d’une telle envergure. Le coût d’acquisition d’un grand constructeur est élevé et les marges dans le secteur du matériel informatique sont souvent plus faibles que celles réalisées dans la vente de composants. De plus, une telle opération pourrait modifier les relations de Nvidia avec ses autres clients actuels, qui deviendraient alors des concurrents directs. Pour l’heure, les discussions n’ont pas encore abouti et l’entreprise pourrait encore choisir de se retirer des négociations.