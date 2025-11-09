🔥 Prix fous pour le Single Day sur AliExpress : les meilleurs smartphones à moins de 200 € !

Le Single Day approche à grands pas sur AliExpress, avec des réductions massives à la clé, notamment sur les smartphones. Voici notre sélection des meilleurs modèles qui tombent sous la barre des 200 euros. Nous vous distillons aussi quelques astuces pour ne rien manquer des meilleures offres.

Novembre fait la part belle au promotions. Sur AliExpress, le Single Day prend ses quartiers du 11 au 19 novembre. Période durant laquelle vous pourrez faire de très bonnes affaires dans les rayons du site marchand, notamment sur les produits tech. Comme toujours sur la plateforme, il sera possible de cumuler les coupons promo avec les remises déjà affichées. Plus la valeur de votre panier sera élevée, plus la réduction appliquée grâce aux codes promo le sera également.

Il faut toutefois agir vite. Pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez votre panier dès ce week-end. Vous pourrez alors valider vos achats dès l’ouverture officielle, à 00h01 le 11 novembre, et profiter des meilleures offres avant qu’il ne soit trop tard. Les coupons étant distribués en quantité limitée, mieux vaut ne pas attendre. Pour mémoire, voici les codes à copier :

3€ de remise dès 15€ d’achat : S11FR03

: S11FR03 5€ de remise dès 29€ d’achat : S11FR05

: S11FR05 12€ de remise dès 69€ d’achat : S11FR12

: S11FR12 20€ de remise dès 129€ d’achat : S11FR20

: S11FR20 40€ de remise dès 249€ d’achat : S11FR40

: S11FR40 60€ de remise dès 369€ d’achat : S11FR60

: S11FR60 75€ de remise dès 469€ d’achat : S11FR75

: S11FR75 85€ de remise dès 549€ d’achat : S11FR85

Pour vous aider dans vos emplettes, nous avons sélectionné une liste de trois smartphones très intéressants à prix cassé :

AliExpress : ces 3 smartphones tombent sous la barre des 200 euros

Xiaomi Poco X7 Pro

Solide et affublé d’un joli design, le Xiaomi Poco X7 Pro multiplie les bons points. Propulsé par le MediaTek Dimensity 8400 Ultra, il fait notamment des étincelles en jeu. En plus de sa charge rapide, il brille par son endurance, dépassant la journée d’utilisation grâce à sa batterie de 6000 mAh. Pendant le Single Day, il descend à 196 euros sur AliExpress (promo + coupon 11FR20), soit bien moins que les 273 euros affichés dans la boutique du constructeur.

realme 14 Pro

Le realme 14 Pro s’impose comme un excellent choix dans le milieu de gamme : son design élégant, son écran OLED éclatant et sa très bonne autonomie (deux bonnes journées d’utilisation) en font un smartphone aussi endurant que plaisant à utiliser. Pour ne gâcher, il s’avère être un photophone de qualité, épaulé notamment par un capteur principal Sony IMX882 OIS 50 MP très efficace. On le trouve au prix de 183 euros sur AliExpress à partir du 11 novembre (promo + coupon 11FR20), un tarif très intéressant.

Galaxy A22 5G

Le Samsung Galaxy A22 5G s’impose comme un très bon choix d’entrée de gamme pour profiter de la 5G sans exploser le budget. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il tient aisément la route plus d’une journée et demie en usage modéré. Son processeur, le MediaTek Dimensity 700, assure une excellente fluidité en multitâche, ce qui est rare à ce tarif. On apprécie aussi son capteur photo principal de 48 Mpx qui donne de bons résultats le jour. Mise à prix pendant le Single Day : 104 euros (promo + coupon 11FR12).