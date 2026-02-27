Offrez-vous Windows 11 pour 19€ et profitez enfin d’un menu Démarrer enfin pensé pour les utilisateurs 

Parmi les problèmes majoritairement cités par les utilisateurs de Windows, le menu Démarrer arrive souvent en tête. Mais les choses s’arrangent et Microsoft semble enfin avoir entendu les demandes des utilisateurs.

Depuis son lancement, Windows 11 a suscité énormément de critiques. Et avouons-le beaucoup d’entre elles étaient largement fondées. Microsoft a donc fini par réagir et apporter au gré des mises à jour des changements bienvenus. La dernière mise à jour lancée fin 2025 (25H2), dont le déploiement n’est pas encore achevé, a notamment apporté des changements positifs sur le menu Démarrer. On vous dit tout plus bas dans cet article.

👍 Windows 11 version 25H2, du neuf pour le menu Démarrer

Voici les nouveautés apportées au menu Démarrer dans Windows 11 par la version 25H2 officiellement disponible depuis les 30 septembre. Ces changements étant déployés progressivement même avec la mise à jour 25H2 installé, il est possible que vous ne les voyiez pas encore. En effet, l’ancienne interface peut persister jusqu’à ce que le nouveau menu soit activé via les mises à jour cumulatives.

👉 Un design revu

Microsoft a repensé l’interface du menu Démarrer pour qu’elle soit plus fluide et intuitive. Le menu n’est plus divisé en pages séparées (Épinglés / Tous les apps), mais en une seule interface déroulante (scrollable). Il est donc possible de faire défiler l’ensemble des apps et élémentssans changer d’écran.

👉 L’affichage des applications plus souple

La liste Toutes les applications est maintenant intégrée dans l’affichage principal, avec de nouvelles façons de l’organiser :

Vue par catégorie : les apps sont regroupées automatiquement par type.

: les apps sont regroupées automatiquement par type. Grille alphabétique : apps triées visuellement façon grid .

: apps triées visuellement façon . Liste alphabétique classique.

👉 Plus de contrôle sur les sections

Les incessantes recommandations poussées par Microsoft faisaient partie des points qui crispaient le plus les utilisateurs. Bonne nouvelle, il est enfin possible de masquer la section « Recommandé » (les fichiers/éléments suggérés), pour un menu plus propre.

Cela permet d’afficher plus d’applications épinglées et d’ajuster les paramètres de ce qui s’affiche dans Start.

👉 Intégration améliorée de Phone Link

Un volet Phone Link peut apparaître dans le menu Démarrer (facultatif) une fois que ton smartphone est connecté pour profiter d’accès rapide aux messages, appels récents, notifications, batterie du téléphone.

👉 Adaptation à la taille de l’écran

A présent le menu s’adapte dynamiquement aux écrans pour mieux utliser l’espace disponible. Ainsi sur grands écrans, plus de colonnes d’apps sont affichées (plus d’épingles visibles).



