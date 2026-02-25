GTA 6 : Rockstar utilise des méthodes dignes d’une agence de renseignement

Afin de prévenir de nouvelles fuites autour de GTA 6, Rockstar Games aurait mis en place un système de sécurité drastique incluant la diffusion volontaire de fausses informations internes pour tracer et identifier les sources d’indiscrétions.

À quelques mois de la sortie de Grand Theft Auto 6, prévue le 19 novembre prochain sur consoles, Rockstar Games semble avoir considérablement renforcé ses mesures de sécurité internes. Selon plusieurs observateurs proches de l’industrie du jeu vidéo, le studio irait jusqu’à diffuser délibérément de fausses informations au sein de ses équipes afin d’identifier d’éventuels responsables de fuites.

Une stratégie de traçabilité bien rodée

Le principe, connu dans d’autres secteurs, consiste à transmettre des versions légèrement différentes d’une même information à différents interlocuteurs, testeurs, sous-traitants ou partenaires. Il peut s’agir, par exemple, de noms de missions modifiés ou de détails cartographiques volontairement altérés. Si l’une de ces variantes apparaît publiquement, il devient alors possible de remonter jusqu’à la personne qui l’a divulguée.

They added that the company deliberately spreads false info sometimes to catch leakers.



Interrogé sur cette pratique, Reece Reilly, commentateur spécialisé connu sous le pseudonyme « KiwiTalkz », a affirmé que ces rumeurs étaient « vraies à 100 % ». Ce type de méthode n’est pas propre à l’industrie vidéoludique : on la retrouve également dans l’édition, la production cinématographique et même dans les communications gouvernementales.

Un verrouillage inédit autour du projet

Plusieurs sources internes décrivent un studio « verrouillé comme la Zone 51 », rendant extrêmement difficile l’obtention de la moindre information non officielle. De fait, alors que les fuites se multiplient habituellement à l’approche d’une sortie majeure, aucune information substantielle n’a filtré récemment au sujet de GTA 6.

Cette posture sécuritaire s’explique en partie par le traumatisme de la fuite massive de 2022. Plus de 90 extraits vidéo du jeu en développement avaient alors été diffusés en ligne, constituant l’une des brèches les plus importantes de l’histoire du jeu vidéo. Le pirate informatique à l’origine de cette fuite, âgé de 18 ans au moment des faits, a depuis été condamné à une détention à durée indéterminée dans un établissement hospitalier sécurisé.

Le retour au bureau comme mesure de précaution

En février 2024, Rockstar avait demandé à ses employés de revenir travailler en présentiel à temps plein. Si de nombreuses entreprises du secteur technologique ont pris des décisions similaires en invoquant des gains de productivité, le studio aurait justifié cette mesure par la nécessité de réduire les risques de nouvelles fuites concernant GTA 6.

Plus récemment, le licenciement de plusieurs dizaines d’employés fin 2024 a suscité des interrogations. Certains des salariés concernés ont évoqué des représailles liées à des tentatives de syndicalisation. Rockstar a contesté cette version, affirmant que les départs étaient motivés par la diffusion et la discussion d’informations confidentielles sur des forums publics.

La question de la version PC en suspens

Si la sortie console reste fixée à novembre 2025, sous réserve d’un éventuel report, aucune version PC n’a pour l’heure été officiellement annoncée. Pour mémoire, GTA V avait nécessité près de deux ans après sa sortie console avant d’être disponible sur ordinateur. Les joueurs PC espèrent que ce délai sera cette fois plus court, sans qu’aucun calendrier n’ait été communiqué par l’éditeur.