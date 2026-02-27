Il pensait acheter un kit de RAM, il se retrouve avec une surprise inattendue

Un utilisateur de Reddit affirme avoir reçu dix barrettes de mémoire DDR5 Corsair Vengeance après n’en avoir commandé qu’une seule. Un incident qui met en lumière des failles récurrentes dans la gestion des entrepôts du géant du commerce en ligne.

L’histoire, relayée sur Reddit fin février, a rapidement fait le tour des communautés de passionnés d’informatique. Un internaute explique avoir passé commande d’un unique module de mémoire vive Corsair Vengeance DDR5 de 32 Go sur Amazon, pour un montant d’environ 300 dollars. À la réception du colis, surprise : la boîte contenait non pas un, mais dix modules identiques, soit un ensemble dont la valeur dépasserait les 3 000 dollars au prix de détail.

Une erreur de scan en entrepôt

Si l’anecdote peut prêter à sourire, elle soulève des questions sur les processus logistiques d’Amazon. Dans les commentaires du fil Reddit, plusieurs utilisateurs se présentant comme des employés d’entrepôts décrivent un dysfonctionnement connu : lors de la préparation des commandes, il arrive qu’un opérateur scanne le code-barres du carton complet au lieu d’en extraire une unité individuelle. Le système enregistre alors l’expédition comme portant sur un seul article, tandis que c’est l’intégralité du lot qui part vers le client.

Ce type d’erreur, selon ces témoignages, ne serait pas aussi rare qu’on pourrait le penser. D’autres internautes ont rapporté dans le même fil de discussion avoir vécu des situations comparables avec des commandes passées sur la plateforme.

Un contexte de tensions sur le marché de la mémoire

L’incident intervient dans un contexte particulier pour le marché de la mémoire vive. Les modules DDR5 connaissent actuellement des tensions d’approvisionnement, rendant les achats plus compliqués pour les consommateurs et les prix plus volatils. Dans ce cadre, recevoir fortuitement dix fois la quantité commandée représente un coup de chance que plusieurs commentateurs n’ont pas manqué de souligner.

L’acheteur a indiqué son intention de revendre les modules excédentaires à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le commerce, sans donner davantage de détails sur les modalités.

La véracité des faits contestée ?

Comme souvent avec ce genre de récit publié sur les réseaux sociaux, certains internautes remettent en cause la véracité de l’histoire, estimant qu’elle pourrait avoir été fabriquée pour attirer l’attention au sein de la communauté PC Master Race. Aucun élément indépendant ne permet à ce stade de confirmer ou d’infirmer les faits rapportés.

Du côté d’Amazon, aucune réaction publique n’a été communiquée concernant cet incident spécifique. La question de savoir si l’entreprise pourrait demander le retour des articles expédiés par erreur reste ouverte. Aux États-Unis, la législation fédérale prévoit en principe que des marchandises reçues sans avoir été commandées peuvent être conservées par le destinataire, mais l’application de cette règle dans le cas d’une erreur de quantité fait l’objet d’interprétations variables.

Quoi qu’il en soit, l’épisode illustre les limites des systèmes logistiques automatisés à grande échelle et rappelle que, même dans un circuit aussi rodé que celui d’Amazon, l’erreur humaine continue de jouer un rôle non négligeable.