Cette fonctionnalité du Galaxy S26 Ultra est sans doute la plus utile de l’année

Des tarifs en hausse, des améliorations matérielles mesurées et une dose supplémentaire d’intelligence artificielle complètent le tableau de cette nouvelle génération.

Samsung a dévoilé sa gamme Galaxy S26, composée des modèles S26, S26 Plus et S26 Ultra. Si le renouvellement annuel des smartphones laisse généralement peu de place aux surprises, cette édition introduit une fonctionnalité inédite sur le modèle Ultra : un écran de confidentialité directement intégré à la dalle, sans filtre externe ni accessoire supplémentaire.

Un écran qui se ferme aux regards indiscrets

La nouveauté la plus remarquée de cette génération concerne l’écran du Galaxy S26 Ultra. Samsung a mis au point une technologie baptisée Privacy Display, qui restreint fortement l’angle de vision de la dalle lorsqu’elle est activée. Le principe repose sur deux types de pixels intégrés à l’écran : les uns émettent la lumière de manière directe, perpendiculairement à la surface, tandis que les autres diffusent un faisceau plus large. En fonctionnement normal, les deux catégories travaillent ensemble pour produire une image lumineuse et visible sous tous les angles.

Witness #GalaxyS26Ultra and the latest Galaxy tech live, then experience the world’s first #PrivacyDisplay on mobile in the #GalaxyUnpacked Experience Zone! Comment #GalaxyAI if you don’t want to miss a single moment!



Watch the replay here: https://t.co/CkJl5QfG4l pic.twitter.com/XQDBhGOSM6 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 25, 2026

Lorsque le mode confidentialité est enclenché, les pixels à diffusion large sont désactivés. Seuls les pixels à émission directe restent allumés, leur luminosité étant augmentée pour compenser la perte des autres. Le résultat : une image de même intensité lumineuse pour l’utilisateur qui fait face à l’écran, mais quasiment illisible pour toute personne regardant de biais. Selon Samsung, l’impact sur l’autonomie serait négligeable, puisque l’énergie économisée par les pixels éteints est redistribuée aux pixels actifs.

La fonctionnalité peut être activée de manière globale ou sélective, uniquement pour les notifications, pour certaines applications, ou dans des contextes précis. Ce mode reste toutefois réservé au S26 Ultra ; les modèles S26 et S26 Plus n’en bénéficient pas.

Un processeur spécifiquement dédié

Les trois modèles de la gamme embarquent une version personnalisée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Par rapport au Snapdragon 8 Gen 4 de la génération précédente, Samsung annonce un gain de 19 % en performances processeur, de 24 % en puissance graphique et de 39 % en capacité de traitement des tâches liées à l’intelligence artificielle, grâce au NPU Hexagon.

Pour les utilisateurs qui passent d’un téléphone vieux de trois ou quatre ans, les performances globales seraient environ doublées.