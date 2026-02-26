Test de la station électrique Marstek Venus A : un système de stockage d’énergie domestique accessible et complet

Économies sur la facture d’électricité ou autonomie en cas de panne secteur : la Marstek Venus A propose une réponse clé en main à ces besoins, avec un déploiement simplifié et un tarif défiant toute concurrence. Nous l’avons utilisée pendant plusieurs semaines.

8,5/10 Marstek Venus A 749€ > Marstek Voir le verdict Esthétique moderne et travaillée

Excellent rapport qualité-prix

Fonctionnement discret avec gestion thermique efficace

Compatible avec 4 panneaux photovoltaïques

Architecture modulaire pour extension Impossibilité d'ajuster précisément le seuil minimal de décharge

Protection de la prise secteur embarquée difficile à ôter

Logiciel à améliorer, traduction perfectible

Marstek débarque sur le territoire français dans le secteur du stockage résidentiel en pleine expansion. Sa Venus A vient challenger les acteurs établis grâce à un produit alliant efficacité, élégance et intégration complète, le tout à un prix compétitif. Une politique tarifaire que nous avions déjà observé lors de notre test de la Venus E, une autre station de stockage mais qui n’intègre pas d’onduleur solaire et donc adaptée aux installations photovoltaïques déjà existantes.

La Venus A vise un objectif clair : surpasser la concurrence en matière de stockage domestique. Mais au-delà d’une apparence impeccable, les capacités réelles suivent-elles ? Découvrez notre verdict.

💶 Quel est le prix de la Venus A ?

La Marstek Venus A débute à 749€. Les utilisateurs peuvent étendre la capacité en ajoutant des modules supplémentaires, jusqu’à atteindre 12,72 kWh de stockage.

Il faudra donc débourser 353€ le kWh pour la configuration de base (2,12 kWh). Ce prix descend à 235€ pour la version maximale (12,72 kWh). En comparaison, le Zendure SolarFlow 2400 que nous avons également testé affiche 416€/kWh en entrée de gamme et 312€/kWh pour sa déclinaison la plus volumineuse de 17,28 kWh.

Chez Anker, par exemple, la station Solix F2000 qui propose une capacité de 2048 kWh coûte en solde 1199€ soit 585€ le kWh, soit environ 65% de plus que la Venus A.

Marstek s’appuie donc sur une politique tarifaire agressive pour conquérir le marché français.

👉 Les principales caractéristiques

Marstek vient de procéder à une mise à jour de son firmware ce qui a permis à certaines données d’être revues à la hausse. Ainsi la puissance bidirectionnelle est passée de 1200W à 1500 W et la puissance maximale de la prise off grid est à présent de 1 200W (avec un pic à 1 440W pendant 60 sec.)

Stockage disponible : 2,12 kWh (hors réserve d’environ 10%)

: 2,12 kWh (hors réserve d’environ 10%) Prise AC : entrée/sortie

: entrée/sortie Puissance bidirectionnelle : 1500W

: 1500W Puissance max en entrée (photovoltaïque) : 2400W

: 2400W Puissance max de la prise off-grid : 1200W, (pic de 1440W pendant 60 sec.)

: 1200W, (pic de 1440W pendant 60 sec.) Dimensions (L × P × H) : 400 × 285 × 168 mm

: 400 × 285 × 168 mm Poids : 17 Kg

: 17 Kg Garantie : 10 ans

: 10 ans Indice de protection : IP65

: IP65 Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth

🎩 Design : une fabrication soignée

Marstek a soigné le design de sa station électrique et le résultat final est réussi. La Venus A est plutôt élégante tout en offrant une sobriété de bon goût.

La façade arbore des panneaux en plastique semi-transparent offrant un rendu plaisant tout en laissant apparaître les diodes de signalisation. Ces voyants lumineux renseignent sur le niveau de charge, la connexion au courant, l’état du Wi-Fi et le raccordement des panneaux solaires.

La partie supérieure accueille le bouton d’allumage ainsi qu’une surface aérée qui dissimule en réalité un dissipateur thermique assurant le refroidissement passif.

La Venus A repose sur quatre supports de 2 cm évitant le contact direct avec le sol, une attention bienvenue.

🔌 Connectique, rien ne manque

L’ensemble de la connectique se trouve à l’arrière : un port RJ45 pour le branchement filaire, quatre entrées pour panneaux solaires, une alimentation secteur et une prise de courant directe délivrant jusqu’à 1500W.

La présence du port RJ45 peut s’avérer très utile si votre station est placée dans un endroit qui ne capte pas le Wi-Fi. Précisons toutefois que le câble n’est pas inclus.

La Marstek Venus A est un produit complet qui intègre un onduleur, autorisant le branchement de quatre panneaux solaires sans équipement intermédiaire. La présence de 4 MPPT permet une gestion indépendante de chaque panneau afin d’optimiser la production.

Un connecteur d’extension permet d’empiler d’autres unités de stockage si nécessaire. Un cache protecteur est inclus pour les ports inutilisés.

Une prise 230V de sortie est bien présente, mais son cache protecteur en plastique rigide nécessite un effort conséquent pour être retiré. Non fixé, il risque également d’être égaré.

🛠️ Installation et raccordement au réseau

L’installation passe par une création de compte classique. Connectez ensuite la batterie à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz (pas de 5 GHz), ce qui devrait convenir à la plupart des foyers puisque toutes les box internet du marché sont compatibles. Activez le Bluetooth de votre téléphone pour que l’appareil soit détecté automatiquement.

L’application se prend en main assez facilement et offre un pilotage plutôt intuitif de la Venus A même si les traductions comportent quelques approximations qui espérons-le seront corrigées dans le futur.

De même, on regrettera néanmoins une interface graphique un peu austère comparée à certains concurrents.

L’écran d’accueil affiche le nombre de panneaux connectés (en bleu) avec leur puissance. Sous 10W, le système considère l’apport insuffisant et n’enregistre pas de charge, typiquement par temps de pluie.

Sont également visibles :

l’énergie accumulée,

le pourcentage de charge,

la puissance réinjectée sur le réseau

les économies réalisées (après renseignement de vos tarifs électriques).

Les fournisseurs d’électricité français ne sont pour l’instant pas référencés dans l’application de Marstek vous devrez donc saisir manuellement le prix moyen de votre électricité. Mais il est possible de renseigner un seul tarif ce qui ne permet pas d’intégrer la notion d’heures pleines/creuses.

En mode manuel, vous devrez configurer les puissances et plages horaires de charge/décharge vous-même selon vos besoins habituels en électricité.

Un mode autoconsommation est également proposé mais nécessite de disposer d’un compteur intelligent (beaucoup de modèles sont compatibles) pour que votre production/consommation soit mesurée en temps réel.

Enfin, un mode intelligence artificielle est disponible, ce dernier apprenant de vos habitudes tout en intégrant l’évolution des tarifs d’électricité en temps réel et la météo. Ce mode sera réellement optimal quand les tarifs de l’électricité seront transmis directement.Enfin, un mode Alimentation de secours assure la fourniture en électricité du foyer en cas de coupure, avec injection possible du surplus sur le réseau.

Attention toutefois, la réglementation française est stricte sur le sujet et ne permet pas l’injection d’électricité sur un réseau en panne pour éviter d’électrocuter un technicien qui serait en train de réparer à l’extérieur.

C’est uniquement possible si vous êtes équipé d’une “Smart Box” installée dans le tableau électrique : c’est elle qui va totalement isoler le réseau domestique du réseau extérieur en cas de panne extérieure.

🔊 Nuisances sonores et dissipation thermique

Atout majeur de l’appareil : l’absence de ventilateur garantit un silence total. Certes, cela compte peu si la batterie est installée au garage, mais elle peut aussi trouver sa place dans un bureau pour servir d’onduleur de secours.

Durant nos tests, la Venus A n’a pas présenté de surchauffe notable, même sollicitée intensément. Nos relevés au thermomètre infrarouge, dans une pièce à 14°C, montrent des températures ne dépassant pas les 18° en moyenne.

😎 Efficacité et rendement

Avantage notable, la station peut se recharger uniquement via les panneaux solaires. La Venus A capte ce qui est disponible sans ponctionner votre installation domestique, contrairement au Zendure SolarFlow 2400 qui prélevait la différence sur le réseau lorsque les panneaux ne fournissaient pas la puissance paramétrée.

Cette approche implique néanmoins des temps de charge prolongés durant les périodes très pluvieuses. En effet, certains jours sans soleil, nos panneaux n’ont délivré que quelques watts.

La Venus A automatise de nombreux aspects. Pour préserver sa longévité, une batterie de ce type ne doit pas descendre sous 5% de charge. Le constructeur indique un arrêt automatique à 10%. Nos essais confirment ce fonctionnement sans souci de décharge excessive. Dommage que le constructeur ne laisse pas la possibilité de définir soi-même ce montant.

La capacité de la Venus A passe de 2,12 kWh à 1,91 kWh, une fois la réserve déduite. De quoi faire fonctionner un PC gaming avec une carte graphique puissante (environ 600 watts de puissance) pendant un peu plus de 3 heures.Marstek annonce 6000 cycles avant que la capacité ne se limite à 80% de l’origine. Un point qu’il nous a été impossible de vérifier lors de nos tests.

Une prise de 1500 watts est disponible si vous souhaitez raccorder directement un équipement à la Venus A cela correspond, par exemple, à une perceuse ou un radiateur électrique. Cela vous permettra de l’alimenter pendant 1 heure et 10 minutes environ en tenant compte d’une réserve de stockage d’environ 10%.