OnePlus : Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs sur les futurs smartphones

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que l’entreprise supprimera le système d’alerte sur ses futurs smartphones. Cette décision marque la fin d’une fonctionnalité emblématique qui permettait aux utilisateurs de régler les profils audio sans accéder au menu des paramètres.

Le curseur d’alerte, apprécié pour sa commodité, sera remplacé par un bouton personnalisable similaire au bouton d’action d’Apple. Cette nouvelle fonctionnalité vise à offrir une expérience plus intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs.

La suppression du curseur d’alerte, présent sur des smartphones comme le OnePlus Open, pourrait répondre à une demande des clients souhaitant davantage d’options de personnalisation sur les smartphones OnePlus. Pete Lau a annoncé ce changement sur le forum de la société, soulignant que les futurs modèles ne seront plus équipés du curseur d’alerte.

OnePlus semble suivre une tendance initiée par Apple, qui a introduit un bouton d’action personnalisable l’année dernière. Ce changement permettrait à OnePlus de mieux utiliser l’espace de l’appareil et d’explorer de nouvelles configurations tout en maintenant des performances très correctes.

« Les smartphones d’aujourd’hui ne sont pas seulement des outils emballés avec des spécifications de pointe dans l’industrie (bien que nous ayons couvert cela). Ce sont des compagnons intelligents. Le nouveau bouton intelligent est conçu pour cet avenir, offrant une expérience plus personnalisée.