Adlink présente un module COM-HPC avec 80 cœurs Arm

La société Adlink a mis au point un module COM-HPC Ampere Altra pouvant embarquer de 32 à 80 cœurs Arm Neoverse N1 (v8.2) 64-bit pour des TDP allant de 60 W à 175 W. Ce module mesure seulement 200 × 160 mm.

Il offre 64 lignes PCIe Gen4 et supporte jusqu’à 768 Go de mémoire DDR-3200. Comme indiqué ci-dessus, le SoC Ampere Altra Q80-28 avec 80 cœurs à 2,80 GHz consomme environ 175 watts. En matière de connectivité il propose quatre ports 10 GbE, un port GbE pour le contrôle à distance et quatre ports USB 3.0.

Le module peut s’insérer dans une carte mère plus grande, principalement E-ATX. AdlinkTech destine principalement ce module COM-HPC Ampere Altra à des stations de travail et des applications en périphérie « bon marché » qui nécessitent de faibles coûts de maintenance. Il est également possible d’y installer des systèmes d’exploitation standards AArch64 Ubuntu 20.04 ainsi que Yocto Linux.

Le rapport performance / watt mis en avant

Alex Wang, chef de produit des cartes et modules embarqués chez Adlink, déclare : « En faisant équipe avec Ampere et Arm et en utilisant leur SoC Ampere Altra basé sur le Neoverse N1 d’Arm, notre architecture COM-HPC Ampere Altra à haute performance par watt permet à nos partenaires stratégiques et à nos clients de traiter des charges de travail intensives en données à la périphérie sans se soucier d’investissements initiaux importants, de surchauffe du matériel ou de coûts de maintenance continus ».

Adlink précise que son module COM-HPC Ampere Altra et le kit de développement répondent aux exigences de la SOAFEE (Scalable Open Architecture for Embedded Edge) d’Arm et peuvent donc servir aux développeurs intéressés par la création de solutions pour serveurs Arm.

La société n’a mentionné de prix ou de date de disponibilité. Vous pouvez retrouver toutes les informations communiquées par Adlink pour son module COM-HPC en suivant le lien.

Source : Adlink via Tom’s Hardware US