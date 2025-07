Windows 11 LTSC 2024 pour seulement 13 € ce 11 juillet : une bonne alternative à Windows 11 Pro ?

Quelle que soit la version de Windows que vous recherchez vous trouverez forcément votre bonheur sur le site de VIP-URCDKEY. Que ce soit pour acheter une clé Windows 11 Pro, Windows LTSC ou acquérir une licence Office, n’hésitez pas à consulter les offres que nous avons listées ci-dessous. Vous constaterez que les prix sont incroyablement bas !De plus avec le code Toms25 vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 30%.

🔥 Les logiciels Microsoft à prix cassés de VIP-URcdkey

Toutes ces licences sont officielles et valables à vie.

VIP-URCDKEY propose des licences à des prix défiant toute concurrence en s’appuyant sur la législation encadrant la revente de logiciels d’occasion.

Les économies réalisées peuvent dépasser les 200 € par rapport aux tarifs officiels. Il s’agit d’un partenaire fiable et de confiance, avec lequel nous entretenons une collaboration de longue date.

🧐 Pourquoi choisir Windows LTSC ?

Windows LTSC se distingue comme une solution taillée pour la stabilité et l’efficacité. Pensée pour des systèmes critiques — comme ceux utilisés dans le secteur médical ou les guichets bancaires — cette version de Windows se concentre sur l’essentiel. Elle exclut les applications non indispensables, limite les mises à jour aux éléments de sécurité, et évite l’intégration fréquente de nouvelles fonctionnalités.

Son principal atout : une maintenance à long terme assurée par Microsoft, gage de sécurité et de tranquillité.

VIP-URCDKEY propose 2 versions de Windows LTSC : celle de 2021 ou celle de 2024. La grande différence étant que l’une est basée sur Windows 10 et l’autre sur Windows 11 (plus adaptée aux PC récents).

Dans les 2 cas, le support annoncé est de 5 ans pour le support standard auquel s’ajoute 5 ans de support étendu.

👨‍💻 Télécharger et installer Windows LTSC

Choix de la version Achat de la licence sur VIP-URCDKEY (sans oublier le code TOM25) Téléchargement de l’ISO : LTSC 2021 : archives fiables telles que Archive.org

LTSC 2024 : disponible via Volume Licensing (ou des liens miroirs fiables si vous êtes un expert en informatique) Création d’une clé USB bootable à l’aide d’outils tels que Rufus Installation et saisie de la clé d’activation envoyée par VIP-URCDKEY et c’est tout !



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URCDKEY.