Galaxy Z Flip 7 : ce détail vous a échappé, c’est pourtant le plus important

Samsung a présenté le Galaxy Z Flip 7, un smartphone pliant à 1 100 dollars doté d’une batterie plus grande, d’un design affiné, d’un écran externe élargi, de la puce Exynos 2500, et bénéficiant de sept ans de mises à jour logicielles.

Samsung a dévoilé ce 9 juillet, lors de son événement Galaxy Unpacked 2025, la nouvelle génération de son smartphone pliant à clapet : le Galaxy Z Flip 7. Le modèle conserve le même prix de lancement que son prédécesseur, à 1202€, tout en proposant plusieurs évolutions matérielles et logicielles.

Design affiné et écran externe plus grand

Le Galaxy Z Flip 7 adopte un design légèrement modifié, avec des bords plats et des coins arrondis. L’épaisseur de l’appareil a été réduite à 13,7 mm en mode plié (et 6,9 mm en mode ouvert), mais son poids atteint désormais 188 grammes, en légère hausse par rapport à la génération précédente. Ce gain de poids s’explique en partie par l’intégration d’une batterie plus grande.

L’écran externe s’agrandit pour atteindre 4,1 pouces avec une dalle Super AMOLED, offrant davantage d’espace pour les applications et widgets. L’écran principal, quant à lui, passe de 6,7 à 6,9 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits.

Passage à la puce Exynos 2500

Samsung équipe le Galaxy Z Flip 7 de sa propre puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, abandonnant ici Qualcomm. Cette puce vise à offrir de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue. C’est la première fois qu’un smartphone pliant Samsung utilise cette architecture. Reste-t-il à voir ce que ça va donner, du fait que nous avions toujours été habitués à des puces Qualcomm dans les smartphones pliables de manière générale.

Appareil photo inchangé, nouvelles options logicielles

Le module photo reste similaire à celui du Flip 6, avec un capteur principal de 50 MP (f/1.8) et un ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2). La principale nouveauté concerne la prise en charge de l’enregistrement vidéo HDR 10 bits, ainsi qu’une nouvelle interface de zoom offrant un meilleur contrôle.

Une batterie bien plus performante

Le Z Flip 7 dispose désormais d’une batterie de 4 300 mAh, contre 3 700 mAh précédemment. La charge reste limitée à 25 W. Samsung ajoute également la compatibilité avec Samsung DeX, permettant d’utiliser le smartphone comme un poste de travail connecté à un écran externe.

Deux configurations de stockage sont disponibles : 256 Go et 512 Go. Le téléphone sera proposé en trois coloris : Blue Shadow, Jet Black et Coral Red. Une variante exclusive Mint sera disponible uniquement via le site officiel de Samsung.

Sept ans de mises à jour logicielles

C’est sans doute le détail le plus important, la durabilité et la longévité du smartphone. En effet, Samsung annonce que le Z Flip 7 bénéficiera de sept années de mises à jour logicielles et de sécurité. Le téléphone est livré avec One UI 8, qui intègre de nouvelles fonctionnalités comme Now Brief, Now Bar et Gemini Live.

Les précommandes sont ouvertes, avec une disponibilité en boutique prévue pour le 25 juillet.