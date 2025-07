L’iPhone 17e pourrait utiliser le même écran que l’iPhone 16e … à 60 Hz !

L’iPhone 17e pourrait recycler l’écran OLED de l’iPhone 16e sans innover dans une nouvelle dalle plus performante, donc avec une fréquence de 60 Hz.

Des informations récentes suggèrent qu’Apple pourrait réutiliser l’écran OLED de l’iPhone 16e pour son successeur, l’iPhone 17e. Cette stratégie viserait à maintenir des coûts de production réduits pour ce modèle positionné sur le segment des appareils abordables. L’iPhone 16e, lancé précédemment, avait déjà mis en œuvre une approche similaire en intégrant un ratio élevé de composants internes, notamment le modem C1, afin de diminuer sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes comme Qualcomm. Cela avait contribué à une réduction significative des coûts par unité.

Un écran OLED petit format sur l’iPhone 16e

L’iPhone 16e, doté d’un écran de 6,1 pouces, présentait des similitudes de design avec l’iPhone 14. La réutilisation de la taille d’écran de l’iPhone 16e pour l’iPhone 17e s’inscrirait dans cette même logique de limitation des dépenses. Le lancement de l’iPhone 17e serait prévu pour le printemps 2026, un calendrier similaire à celui de l’iPhone 16e, suggérant l’établissement d’un cycle de sortie régulier pour les modèles “e”.

Le positionnement de l’iPhone 17e avec un écran identique à celui de l’iPhone 16e, lui-même reprenant le design de l’iPhone 14, indique une volonté d’Apple de rationaliser ses coûts. Cette approche permettrait de maintenir le prix du modèle “e” à un niveau compétitif. Bien que des mises à jour internes mineures soient envisageables, la conservation de l’écran OLED actuel suggère une évolution modeste pour ce prochain modèle.

Un iPhone 17e directement en 2026 ?

Les modèles “e”, qui ont succédé à la série iPhone SE, pourraient ainsi adopter un cycle de mise à jour annuel plus prévisible, à l’instar des gammes principales d’iPhone, contrastant avec le calendrier de sortie moins régulier de l’iPhone SE. Des sources de la chaîne d’approvisionnement, dont The Elec, confirment ces spéculations concernant le lancement de l’iPhone 17e en 2026 avec le même écran OLED que l’iPhone 16e, renforçant l’idée d’une réutilisation de composants pour contrôler les coûts de production. L’entreprise a déjà eu recours à des stratégies de recyclage de composants par le passé dans le but de réduire ses dépenses de fabrication.