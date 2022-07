Akasa lance des versions ‘Plus’ de ses ventirars Alucia H4 et Soho H4

Mieux vaut tard que jamais, Akasa a mis à jour ses ventirads Soho H4 et Alucia H4 dans des versions Plus afin de leur apporter une compatibilité avec le socket Intel LGA1700. Les deux modèles sont tous deux capables de prendre en charge un processeur à 185 W de TDP.

Crédit : Akasa

Le premier propose de l’ARGB, mais pas le second. Les effets lumineux sont configurables via les logiciels Gigabyte RGB Fusion 2.0, Asus Aura Sync, Razer Chroma RGB, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome Sync. Les diodes se situent au niveau du ventilateur et sur le dessus de la tour d’ailettes.

Soho H4 Plus et Alucia H4 Plus

Le Soho H4 Plus a des dimensions de 153,6 x 120 x 92 mm et pèse 703,9 grammes. Il possède quatre caloducs. Son ventilateur est un modèle 120 mm. Celui-ci a une vitesse de rotation comprise entre 500 et 2000 tr/min. Le débit d’air maximal est de 52,91 CFM, la pression statique de 1,75 mm-H20 et le volume sonore de 31,8 dB(A).

Également doté de quatre caloducs, l’Alucia H4 Plus est un peu plus compact que le Soho avec des mensurations de 148 x 120 x 92 mm. Il est aussi un peu plus léger avec 643,7 grammes sur la balance. Son ventilateur a toujours un diamètre de 120 mm et une vitesse de rotation comprise entre 500 et 2000 tr/min. Le débit d’air est toutefois légèrement supérieur avec 56,3 CFM ; idem pour la pression statique et le volume sonore à fond, avec des valeurs de 1,94 mm – H20 et 33,1 dB(A).

La durée de vie des ventilateurs est estimée à 40 000 heures pour les deux ventirads. Ces Alucia H4 Plus et Soho H4 Plus sont disponibles dès à présent à des tarifs de respectivement 41,95 euros et 51,95 euros. Outre le socket Intel LGA1700, ils prennent également en charge les Intel LGA115X, LGA1200, LGA20XX, et AMD AM4. Enfin, Akasa fournit de la pâte thermique T5 Pro-Grade Plus.